Зеленский ждет Трампа на переговорах с Путиным: "Многое можем изменить"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

Глава государства отреагировал на заявление Трампа о том, что он может поехать в Стамбул на переговоры Украины и России. По словам Зеленского, это очень важные слова.

Президент Украины напомнил, что он поддержал Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня как минимум на 30 дней, чтобы дать основу дипломатии. Украина хочет этого и готова обеспечить тишину.

Также Зеленский добавил, что он поддержал Трампа с идеей прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заверил, что будет в Турции и надеется, что россияне не проигнорируют встречу.

"Конечно, все мы в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами - на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "может принять встречу на самом высоком уровне".