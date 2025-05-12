ua en ru
Пн, 12 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский ждет Трампа на переговорах с Путиным: "Многое можем изменить"

Киев, Понедельник 12 мая 2025 19:11
UA EN RU
Зеленский ждет Трампа на переговорах с Путиным: "Многое можем изменить" Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею участия президента США Дональда Трампа в возможных переговорах Украины и России в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Глава государства отреагировал на заявление Трампа о том, что он может поехать в Стамбул на переговоры Украины и России. По словам Зеленского, это очень важные слова.

Президент Украины напомнил, что он поддержал Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня как минимум на 30 дней, чтобы дать основу дипломатии. Украина хочет этого и готова обеспечить тишину.

Также Зеленский добавил, что он поддержал Трампа с идеей прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заверил, что будет в Турции и надеется, что россияне не проигнорируют встречу.

"Конечно, все мы в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами - на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "может принять встречу на самом высоком уровне".

Что сказал Трамп

Напомним, вчера, 11 мая, российский диктатор Владимир Путин отказался от безусловного прекращения огня с Украиной на 30 дней. Вместо этого он предложил начать прямые переговоры уже 15 мая в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ пообещал, что он лично полетит в Стамбул и там он будет ждать российского диктатора Владимира Путина.

Уже сегодня, 12 мая, президент США Дональд Трамп допустил, что он может участвовать в таких переговорах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Стамбул Дональд Трамп Перемирие России и Украины Война в Украине
NEWS
Польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной: как изменилось движение в пунктах пропуска
Польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной: как изменилось движение в пунктах пропуска
DAILY
Андрей Ермак: Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Ермак: Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса