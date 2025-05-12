Зеленский ждет Трампа на переговорах с Путиным: "Многое можем изменить"
Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею участия президента США Дональда Трампа в возможных переговорах Украины и России в Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
Глава государства отреагировал на заявление Трампа о том, что он может поехать в Стамбул на переговоры Украины и России. По словам Зеленского, это очень важные слова.
Президент Украины напомнил, что он поддержал Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня как минимум на 30 дней, чтобы дать основу дипломатии. Украина хочет этого и готова обеспечить тишину.
Также Зеленский добавил, что он поддержал Трампа с идеей прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заверил, что будет в Турции и надеется, что россияне не проигнорируют встречу.
"Конечно, все мы в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами - на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить", - отметил Зеленский.
Он уточнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "может принять встречу на самом высоком уровне".
Что сказал Трамп
Напомним, вчера, 11 мая, российский диктатор Владимир Путин отказался от безусловного прекращения огня с Украиной на 30 дней. Вместо этого он предложил начать прямые переговоры уже 15 мая в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ пообещал, что он лично полетит в Стамбул и там он будет ждать российского диктатора Владимира Путина.
Уже сегодня, 12 мая, президент США Дональд Трамп допустил, что он может участвовать в таких переговорах.
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