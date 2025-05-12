В Украине создадут реестр запрещенного программного обеспечения: что известно
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины работает над проектом постановления Кабинета министров о создании реестра запрещенного программного обеспечения (ПО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.
По словам директора департамента государственного контроля в сфере защиты информации и аудита безопасности администрации Госспецсвязи Игоря Стельника, вопрос вражеского софта в Украине "очень болезненный".
"Постоянно происходит мимикрирование определенного вражеского программного обеспечения под отечественные или европейские бренды", - отметил он.
По его словам, несмотря на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно которому к ряду российских веб-страниц и программных продуктов применялись ограничительные меры (санкции), по разным причинам не все пользователи перешли на отечественное или иностранное программное обеспечение.
Решить эту проблему должен недавно принятый закон 4336-ІХ. Он обязал государственные органы использовать программное обеспечение за исключением того, что будет включено в реестр запрещенного ПО.
"Администрация Госспецсвязи сейчас выходит на финальную стадию подготовки проекта постановления Кабмина, которое будет регулировать создание и использование реестра запрещенного программного обеспечения. Поэтому я бы очень хотел, и даже настаивал, чтобы к процессу выбора критериев включения ПО в этот реестр было привлечено профессиональное сообщество", - добавил Стельник.
В Украине готовятся запретить российские программы и ресурсы
Напомним, ранее мы сообщали, что в Верховной Раде предлагают усилить цифровую безопасность и защиту Украины от кибератак - путем ограничения использования российских цифровых продуктов и запрета доступа к сайтам, которые принадлежат людям или организациям, находящимся под санкциями.
Речь идет, в частности, о запрете распространения и использования на территории Украины юридическим лицам программных продуктов или их составляющих - если они:
- происходят из подсанкционного государства (если субъектом авторского права являются иностранные юридические или физические лица из страны-агрессора)
- были созданы разработчиком (физическим лицом), который является резидентом такого государства
- были созданы юридическим лицом, доля в уставном капитале которого находится в собственности такого иностранного государства
- были созданы лицами (или компаниями), находящимися под контролем иностранных компаний или людей, осуществляющих террористическую деятельность
- были созданы лицами (или компаниями), которые находятся под санкциями
- были созданы с использованием исходного или объектного кода программных продуктов или их составляющих, на которые распространяются санкции
Кроме того, в проекте закона говорится о запрете доступа к:
- электронным информационным ресурсам в интернете (веб-страницы, веб-сайты, другие веб-ресурсы);
- электронным коммуникационным сетям;
- электронным коммуникационным системам;
- информационным системам;
- информационно-коммуникационных систем.
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