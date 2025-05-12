Подростки снимали на видео, но не помогли: в Днепре в карьере утонул мужчина

В Днепре мужчина утонул в водоеме в карьере. Сейчас полиция устанавливает подростков, которые снимали мужчину в воде незадолго до его гибели, но никоим образом не помогли.

Накануне по социальным сетям распространились видео, как подростки снимают мужчину, который тонет на карьере на Красном Камне в городе Днепр.

На опубликованных в роликах можно увидеть, что подростки смотрели как тонет человек, но не помогли ему и не сообщили в ГСЧС и полицию. Вместо этого несовершеннолетние смеялись над ним, пока тот боролся за жизнь. В итоге мужчина утонул.

Сейчас же полиция устанавливает подростков, которые на мобильный телефон снимали мужчину в водоеме карьера.

"10 мая его тело без признаков жизни обнаружили местные жители и сообщили в полицию. После в соцсетях полиция обнаружила видео, где вероятно, подростки снимали мужчину на видео перед гибелью, впрочем никакой помощи не оказали", - сообщила Гирдвилис.

По ее словам, сейчас по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 136 УКУ (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии).

Как избежать трагедии на воде

Стоит помнить, что основными условиями безопасности является правильный выбор и оборудование мест для купания и постоянный контроль над детьми в воде со стороны взрослых.

Отдых на воде допускается только в специально отведенных местными органами власти и оборудованных для этого местах. Безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток. Купаться разрешается в спокойную безветренную погоду при температуре воды не менее +18°C, воздуха не ниже +24°C.

В ГСЧС призывают граждан не купаться в водоемах в незнакомом для вас месте, избегать воды с быстрым течением, не заходить в воду навеселе, не плавать в одиночку, особенно, если не уверены в своих силах.

Купаясь на "диком пляже" или в незнакомом месте не ныряйте с берега, горки, дерева. В воду следует входить неспешно, осторожно пробуя дно ногой.

Купаться лучше там, где есть спасательные службы. Особенно следите за детьми: их поведение в воде не предсказуемо.

Воздержитесь от дальних заплывов: переохлаждение - главная причина трагических случаев. На равнинных реках есть много ям и водоворотов. Они коварно встречаются возле песчаных кос, под берегом, где особенно любят купаться дети.