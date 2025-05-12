Польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной: как изменилось движение в пунктах пропуска
Польские перевозчики начали акцию протеста возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", что на границе Польши и Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
По данным пограничников, с 16:00 по киевскому времени польские перевозчики начали акцию протеста на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".
Грузовые транспортные средства будут пропускаться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один - на выезд. Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь, будут следовать беспрепятственно.
По состоянию на 16:40 по киевскому времени, движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через "Ягодин-Дорогуск" было приостановлено. Водителей просят учесть эту информацию.
Протесты польских фермеров и блокада границы
В 2023 году на границе между Украиной и Польшей началась первая волна блокад. Польские протестующие требовали возвращения системы выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков. Эти акции привели к существенным перебоям в логистике, в частности в аграрном секторе.
После ряда переговоров между Киевом и Варшавой в апреле 2024 года грузовое движение через границу удалось частично восстановить. Впрочем, польские фермеры впоследствии еще несколько раз возобновляли блокировку.
Подробнее о том, что сейчас происходит в отношениях между Украиной и Польшей - в материале РБК-Украина.
Недавно стало известно, что польские перевозчики анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной. Блокаду планируют на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".
Сегодня пограничники уже предупреждали, что движение грузовиков через пункт пропуска между Украиной и Польшей "Ягодин-Дорогуск" может быть затруднено.
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