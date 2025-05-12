Польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной: как изменилось движение в пунктах пропуска

Польские перевозчики начали акцию протеста возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", что на границе Польши и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным пограничников, с 16:00 по киевскому времени польские перевозчики начали акцию протеста на направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин". Грузовые транспортные средства будут пропускаться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один - на выезд. Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь, будут следовать беспрепятственно. По состоянию на 16:40 по киевскому времени, движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через "Ягодин-Дорогуск" было приостановлено. Водителей просят учесть эту информацию.