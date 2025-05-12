Россияне ударили дроном по авто энергетиков в пригороде Сум: есть жертва
Российская армия дроном нанесла удар по пригороду Сум. В результате удара было повреждено служебное авто энергетиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.
"По предварительной информации в пригороде Сум есть попадание вражеского БпЛА в служебное авто энергетиков", - сказано в сообщении.
В результате вражеского удара один человек погиб. Еще три человека получили ранения. На месте работают все соответствующие службы.
Обстрел Сум
Напомним, 6 мая российские оккупанты ударили по пригороду Сум около 17:30. Тогда для атаки враг использовал баллистическую ракету.
Сначала местные власти писали об одном погибшем ребенке. Позже она уточнила, что из-за удара России погибла молодая девушка. Также ранения получили семь человек - одна взрослая женщина и шестеро детей.
Подробно о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.
Также мы писали, что утром 13 апреля войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру города Сумы, применив баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.
В целом в последнее время враг усилил обстрелы Сумской области. Больше всего страдают Белопольская и Ворожбянская громады.
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