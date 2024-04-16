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Украина подпишет с Норвегией договор о гарантиях безопасности "при ближайшем случае", - ОП

Вторник 16 апреля 2024 00:25
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Украина подпишет с Норвегией договор о гарантиях безопасности "при ближайшем случае", - ОП Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйд (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украина и Норвегия завершили двусторонние переговоры по заключению соглашения о гарантиях безопасности между странами. Руководство государств намерено подписать соответствующий документ "при ближайшем случае".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Заявление о готовности "гарантий безопасности" к подписи прозвучало по результатам встречи в Киеве 15 апреля президента Владимира Зеленского с министром иностранных дел Королевства Норвегия Эспеном Бартом Эйдом, который нанес визит в Украину.

"Собеседники отметили успешное завершение двусторонних переговоров по заключению соглашения о гарантиях безопасности. Договорились, что лидеры двух государств подпишут этот стратегический документ при ближайшем случае, - говорится в сообщении ОП.

Кроме того, указывается в релизе, Зеленский проинформировал норвежского министра о текущей ситуации безопасности в Украине, в частности об усилении массированных ракетных обстрелов критической инфраструктуры со стороны российских оккупантов.

"Президент поблагодарил Норвегию за весомый вклад в укрепление оборонных способностей Сил обороны Украины", - рассказали в Офисе.

Отмечается, что стороны отдельно обсудили ситуацию в сфере противовоздушной и противоракетной обороны Украины, а также "обменялись мнениями о возможных направлениях расширения помощи со стороны Норвегии в этом вопросе".

Зеленский также поблагодарил норвежскую сторону за "значительную военную и гуманитарную помощь на сумму около 7,1 млрд долл. США, которую Украина получает в рамках многолетней программы им. Ф. Нансена на 2023-2027 гг".

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, в прошлом году на Вильнюсском саммите НАТО страны "Большой семерки" подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. В частности, предусматривается гарантия помощи нашей стране в случае повторной агрессии со стороны Российской Федерации.

Среди стран, подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

Добавим, что недавно Украина и Португалия также договорились о начале переговоров о подписании двустороннего соглашения по безопасности. А также ранее в апреле президент Зеленский предложил Венгрии начать работу над соглашением о гарантиях безопасности.

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Владимир Зеленский Норвегия Гарантии безопасности
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