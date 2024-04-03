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Украина и Финляндия подписали двустороннее соглашение по безопасности

Среда 03 апреля 2024 14:16
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Украина и Финляндия подписали двустороннее соглашение по безопасности Фото: президенты Украины и Финляндии Владимир Зеленский и Александр Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президенты Украины и Финляндии Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Финляндии.

Отмечается, что президент Финляндии находится с визитом в Украине и встретился с Зеленским в Киеве.

"Этот визит демонстрирует сильную и неизменную поддержку Украины со стороны Финляндии", - говорится в сообщении.

Во время встречи президенты обсудили, в частности, текущую ситуацию в агрессивной войне, начатой Россией более двух лет назад, поддержку Финляндией Украины и усилия Украины, направленные на достижение справедливого и прочного мира.

В конце встречи президенты двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Финляндией и Украиной.

"Десятилетнее соглашение является демонстрацией долгосрочных обязательств Финляндии по поддержке Украины. Оно охватывает несколько секторов, включая политическую поддержку, поддержку обороны и безопасности Украины, а также поддержку реформ и восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Обновлено (14:18)

В свою очередь Зеленский заявил, что соглашение о гарантиях безопасности - это сильный документ, удостоверяющий готовность Финляндии и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

"Финляндия будет предоставлять долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углублять сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной областях и в сфере реформ", - заявил он.

Президент также добавил, что Финляндия будет помогать Украине восстанавливать энергетический сектор, оценивать экологический ущерб, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

Британия;

Канада;

Германия;

Франция;

Дания;

Италия.

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