Україна підпише із Норвегією угоду про гарантії безпеки "за найближчої нагоди", - ОП

Україна та Норвегія завершили двосторонні переговори щодо укладення угоди про безпекові гарантії між країнами. Керівництво держав має намір підписати відповідний документ "за найближчої нагоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України .

Заява щодо готовності "безпекових гарантій" до підпису прозвучала за результатами зустрічі у Києві 15 квітня президента Володимира Зеленського із міністром закордонних справ Королівства Норвегія Еспеном Бартом Ейдом, який перебуває з візитом в Україні.

"Співрозмовники відзначили успішне завершення двосторонніх переговорів щодо укладення угоди про безпекові гарантії. Домовилися, що лідери двох держав підпишуть цей стратегічний документ за найближчої нагоди, - йдеться в повідомленні ОП.

Крім того, вказується у релізі, Зеленський поінформував норвезького міністра про поточну безпекову ситуацію в Україні, зокрема про посилення масованих ракетних обстрілів критичної інфраструктури з боку російських окупантів.

"Президент подякував Норвегії за вагомий внесок у зміцнення оборонних спроможностей Сил оборони України", - розповіли в Офісі.

Зазначається, що сторони окремо обговорили ситуацію у сфері протиповітряної та протиракетної оборони України, а також "обмінялися думками щодо можливих напрямів розширення допомоги з боку Норвегії в цьому питанні".

Зеленський також подякував норвезькій стороні за "значну військову та гуманітарну допомогу на суму близько 7,1 млрд дол. США, яку Україна отримує в межах багаторічної програми ім. Ф. Нансена на 2023–2027 рр".

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, минулого року на Вільнюському саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Зокрема передбачається гарантія допомоги нашій країні у разі повторної агресії з боку Російської Федерації.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

Додамо, нещодавно Україна й Португалія також домовились про початок переговорів щодо підписання двосторонньої угоди з безпеки. А також раніше у квітні президент Зеленський запропонував Угорщині почати роботу над угодою про гарантії безпеки.