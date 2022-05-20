Українські бійці записали відео з Маріуполя, а СБУ затримала брата Царьова: новини за 19 травня

Британія та США передадуть Україні нову допомогу, українські бійці записали відео з Маріуполя, СБУ затримала брата одного з ідеологів "новоросії" Олега Царьова. Докладніше про те, що сталося у четвер, 19 травня – у матеріалі РБК-Україна.

Британія та США передадуть Україні нову допомогу

Сполучені Штати Америки відправлять в Україну додатковий пакет військової допомоги, який допоможе українським військовим на полі бою. Відповідне рішення ухвалив президент США Джо Байден.

Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні. Ці кошти підуть на військову та гуманітарну підтримку України.

Водночас президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном військове озброєння для України. Пакет допомоги включатиме артилерію, ракети й безпілотники.

Путін зможе створювати адміністрації за межами Росії. До Держдуми внесли закон

Російські депутати внесли законопроект до Держдуми, що розширить повноваження президента. Зокрема, дозволить Володимиру Путіну створювати тимчасові адміністрації за межами Росії.

Повідомляється, що законопроект про тимчасові цивільні адміністрації на захоплених територіях України внесли депутати "Справедливої ​​Росії - За правду" на чолі із Сергієм Мирновим.

Намагався організувати диверсії. СБУ затримала брата Царьова

Служба безпеки України затримала брата колишнього народного депутата і одного з ідеологів "новоросії" Олега Царьова. За даними слідства, він намагався організувати диверсії в Дніпрі.

Повідомляється, що брат Царьова розраховував на те, що отримає посаду голови Дніпропетровської ОДА у разі російської окупації регіону.

Командування залишається на "Азовсталі". Українські бійці записали відео з Маріуполя

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар записав нове відео. В ньому він повідомив, що зараз на "Азовсталі" проходить спецоперація, подробиці якої не розголошує. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

На відео Святослав Паламар сказав, що він та все командування знаходиться на території заводу "Азовсталь".

Абсурд та дипломатична деменція. Подоляк відреагував на звернення Лаврова до ВООЗ

Глава МЗС Сергій Лавров закликав ВООЗ вплинути на Україну, щоб наша країна припинила чинити опір під час війни. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав відповідне прохання "дипломатичною деменцією". Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Тобто "кокаїнові інтелектуали" з російського міністерства цілком серйозно пропонують міжнародній організації передати нам ультиматум: українці, до вас додому прийшли ґвалтівники та вбивці, тому ви тихенько станьте до стінок і чекайте, поки вони пограбують, повбивають, поґвалтують. А потому займуть частину вашого дому й будуть там безустанно бухати", - пише Подоляк.

Країни Європи фіксують спалах віспи мавп: що потрібно знати

У європейських країнах фіксують спалах віспи мавп (мавпячої віспи) серед людей. На сьогодні випадки виявлені у Великобританії, Іспанії, Швеції та Португалії.

РБК-Україна зібрало інформацію про спалах цього захворювання серед людей.

Замість літа в кінці травня прийде "осінь": в Україну летять дощі і сильне похолодання

Погода в Україні в останній тиждень травня очікується холодна. Синоптики прогнозують штормовий вітер, дощі та місцями грози. Температура повітря різко впаде. За даними порталу Sinoptik, вже в суботу в Україну прийде хвиля похолодання і дощів. Температура повітря знизиться у всіх областях країни й кілька днів очікується холодних і дощових.

Яка погода чекає українців у найближчий тиждень - читайте в матеріалі Styler.