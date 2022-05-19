Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні. Ці кошти підуть на військову та гуманітарну підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сенату США .

Законопроект про виділення додаткових коштів на підтримку України підтримали 86 сенаторів, лише 11 висловилися проти.

На рішення Сенату США вже відреагували в Офісі президента України. Глава Офісу Андрій Єрмак назвав це голосування історичним.

"Пакет був схвалений більшістю голосів і тепер він буде відправлений до Білого дому на підпис президенту США. Рухаємося до перемоги впевнено та стратегічно. Дякуємо союзникам. Все буде", - заявив він.

Як пояснювали у Пентагоні, цей додатковий пакет потрібен для того, щоб поставки військової допомоги Україні йшли безперебійно до поки не запрацює програма ленд-лізу.