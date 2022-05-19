Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні. Ці кошти підуть на військову та гуманітарну підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сенату США.
Законопроект про виділення додаткових коштів на підтримку України підтримали 86 сенаторів, лише 11 висловилися проти.
На рішення Сенату США вже відреагували в Офісі президента України. Глава Офісу Андрій Єрмак назвав це голосування історичним.
"Пакет був схвалений більшістю голосів і тепер він буде відправлений до Білого дому на підпис президенту США. Рухаємося до перемоги впевнено та стратегічно. Дякуємо союзникам. Все буде", - заявив він.
Як пояснювали у Пентагоні, цей додатковий пакет потрібен для того, щоб поставки військової допомоги Україні йшли безперебійно до поки не запрацює програма ленд-лізу.
Нагадаємо, виділити додаткові кошти запропонував президент США Джо Байден. У його пропозиції йшлося про виділення додаткових 33 млрд доларів.
Однак Палата представників США в ході розгляду цієї пропозиції вирішила збільшити розмір додаткового пакету до 40 млрд доларів.