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Намагався організувати диверсії. СБУ затримала брата Царьова

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Дніпро, Четвер 19 травня 2022 14:09
Намагався організувати диверсії. СБУ затримала брата Царьова Фото: Олег Царьов (council.gov.ru)
Автор: Владислав Красінський

Служба безпеки України затримала брата колишнього народного депутата і одного з ідеологів "новоросії" Олега Царьова. За даними слідства, він намагався організувати диверсії в Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що брат Царьова розраховував на те, що отримає посаду голови Дніпропетровської ОДА у разі російської окупації регіону.

"Коли надії на прихід росіян не виправдалися, він став отримувати вказівки від своїх кураторів. Зокрема, його завданням було дестабілізувати ситуацію в регіоні за рахунок проведення серії вибухів на об'єктах транспортної та критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

СБУ почала стеження за ним ще на первинному етапі підривної діяльності. У ході санкціонованих обшуків у схроні знайшли зброю та боєприпаси, тротилові шашки для диверсій, банківські картки та паспорти громадянина Росії.

Брат Царьова проживав у Дніпрі з 2014 року, вів тихий і непримітний спосіб життя, але підтримував активний зв'язок з самим екс-нардепом, який переховується в Росії. Йому оголошено підозру в диверсії, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Зазначимо, у Царьова є два рідні брати - Іван та Михайло. Судячи з опублікованого відео, може йтися про другого з них, оскільки було знайдено російський паспорт на ім'я Михайла Царьова.

Нагадаємо, на початку травня Олегу Царьову, нарешті, винесли вирок у справі про сепаратизм і публічні заклики до повалення влади і конституційного ладу, які призвели до загибелі людей. Він заочно отримав 12 років в'язниці.

З початку повномасштабного вторгнення Росії він повернувся в публічний простір, в російських ЗМІ з'являлися його звернення з окупованих населених пунктів Київської області. Ймовірно, він не пізніше ніж на початку квітня повернувся до РФ разом з окупаційними силами.

Олег Царьов був членом від Партії регіонів, після Майдану 2014 року намагався балотуватися на пост президента України, але зняв кандидатуру. Відкрито виступав за так звані "референдуми" в Донецькій і Луганській областях. Пізніше оголосив себе "спікером парламенту Новоросії".

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Служба безпеки України Дніпро Олег Царьов
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