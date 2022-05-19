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Путін зможе створювати адміністрації за межами Росії. До Держдуми внесли закон

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Москва, Четвер 19 травня 2022 11:58
Путін зможе створювати адміністрації за межами Росії. До Держдуми внесли закон Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Російські депутати внесли законопроект до Держдуми, що розширить повноваження президента. Зокрема, дозволить Володимиру Путіну створювати тимчасові адміністрації за межами Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

Повідомляється, що законопроект про тимчасові цивільні адміністрації на захоплених територіях України внесли депутати "Справедливої ​​Росії - За правду" на чолі із Сергієм Мирновим.

"Ми даємо повноваження верховному головнокомандувачу РФ, президенту Росії у разі потреби створювати такі цивільні адміністрації, по суті, тимчасові органи виконавчої влади для вирішення всіх необхідних завдань", - зазначив Миронов.

Примітно, що у Кремлі до цього заявляли, що нібито не мають на меті окупувати українські території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін настільки особисто залучений до війни проти України, що бере участь у прийнятті рішень на рівні бригадного генерала.

Також стало відомо, що у Росії хочуть відродити піонерський рух у новому вигляді.

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