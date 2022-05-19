Путін зможе створювати адміністрації за межами Росії. До Держдуми внесли закон

Російські депутати внесли законопроект до Держдуми, що розширить повноваження президента. Зокрема, дозволить Володимиру Путіну створювати тимчасові адміністрації за межами Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза" .

Повідомляється, що законопроект про тимчасові цивільні адміністрації на захоплених територіях України внесли депутати "Справедливої ​​Росії - За правду" на чолі із Сергієм Мирновим.

"Ми даємо повноваження верховному головнокомандувачу РФ, президенту Росії у разі потреби створювати такі цивільні адміністрації, по суті, тимчасові органи виконавчої влади для вирішення всіх необхідних завдань", - зазначив Миронов.

Примітно, що у Кремлі до цього заявляли, що нібито не мають на меті окупувати українські території.