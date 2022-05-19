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Артилерія, радари та техніка. Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні

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Вашингтон, Четвер 19 травня 2022 21:38
Артилерія, радари та техніка. Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки відправлять в Україну додатковий пакет військової допомоги, який допоможе українським військовим на полі бою. Відповідне рішення ухвалив сьогодні президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Байден наголосив, що США вже надали Україні історичну допомогу в галузі безпеки, але його адміністрація продовжить прискорювати доставку додаткової зброї та обладнання українській армії.

"І сьогодні я оголошую ще один пакет допомоги в безпеці, який надасть Україні додаткову артилерію, радари та іншу техніку, яку вони вже так ефективно використовують на полі бою. Ці озброєння та обладнання підуть безпосередньо на передову", - заявив президент США.

Оновлено.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що санкціонував виділення 100 млн доларів на новий пакет військової допомоги Україні.

"Я санкціонував 100 мільйонів доларів на додаткову зброю та обладнання для України, щоб посилити її оборону проти невиправданої війни Росії. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною", - оголосив держсекретар на сторінці у Twitter.

Оновлено 22:30.

У Пентагоні розповіли, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні. В оборонному відомсті наголосили, що США разом з партнерами працюють над визначенням та наданням Україні необхідної зброї та обладнання.

Новий пакет американської допомоги включатиме:

  • 18 155-мм гаубиць M777;
  • 18 машин для буксирування гаубиць;
  • 3 протиартилерійські радари AN/TPQ-36;
  • польове обладнання та запасні частини.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомляли, що розмір нового пакету військової допомоги Україні від США становитиме 100 млн доларів.

Як відомо, сьогодні американський Сенат схвалив виділення ще 40 млрд доларів на військову та гуманітарну допомогу Україні.

Крім того, за даними ЗМІ, у США обговорюють можливість надання Україні протикорабельних ракет, щоб допомогти деблокувати порти.

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Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
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