Украинские бойцы записали видео из Мариуполя, а СБУ задержала брата Царева: новости за 19 мая

Британия и США передадут Украине новую помощь, украинские бойцы записали видео из Мариуполя, СБУ задержала брата одного из идеологов "новороссии" Олега Царева. Подробнее о том, что произошло в четверг, 19 мая - в материале РБК-Украина.

Британия и США передадут Украине новую помощь

Соединенные Штаты Америки отправят в Украину дополнительный пакет военной помощи, который поможет украинским военным на поле боя. Соответствующее решение принял президент США Джо Байден.

Также сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов в помощь Украине. Эти средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку Украины.

В то же время президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном военное вооружение для Украины. Пакет помощи будет включать артиллерию, ракеты и беспилотники.

Путин сможет создавать администрации за пределами России. В Госдуму внесли закон

Российские депутаты внесли законопроект в Госдуму, который расширит полномочия президента. В частности, позволит Владимиру Путин создавать временные администрации за пределами России.

Сообщается, что законопроект о временных гражданских администрациях на захваченных территориях Украины внесли депутаты "Справедливой России - За правду" во главе с Сергеем Мирновым.

Пытался организовать диверсии. СБУ задержала брата Царева

Служба безопасности Украины задержала брата бывшего народного депутата и одного из идеологов "новороссии" Олега Царева. По данным следствия, он пытался организовать диверсии в Днепре.

Сообщается, что брат Царева рассчитывал на то, что получит должность главы Днепропетровской ОГА в случае российской оккупации региона.

Командование остается на "Азовстали". Украинские бойцы записали видео из Мариуполя

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь записал новое видео. В нем он сообщил, что сейчас на "Азовстали" проходит спецоперация, детали которой не разглашает.

На видео Святослав Паламарь сказал, что он и все командование находится на территории завода "Азовсталь".

Абсурд и дипломатическая деменция. Подоляк отреагировал на обращение Лаврова к ВОЗ

Глава МИД Сергей Лавров призвал ВОЗ повлиять на Украину, чтобы наша страна прекратила сопротивляться во время войны. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал соответствующую просьбу "дипломатической деменцией". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"То есть "кокаиновые интеллектуалы" из российского министерства вполне серьезно предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам домой пришли насильники и убийцы, поэтому вы тихонько станьте к стенкам и ждите, пока они ограбят, поубивают, насилуют. А потом займут часть вашего дома и будут там безустанно бухать", - пишет Подоляк.

Страны Европы фиксируют вспышку оспы обезьян: что нужно знать

В европейских странах фиксируют вспышку оспы обезьян (обезьяньей оспы) среди людей. На сегодня случаи выявлены в Великобритании, Испании, Швеции и Португалии.

РБК-Украина собрало информацию о вспышке этого заболевания среди людей.

Вместо лета в конце мая придет "осень": в Украину летят дожди и сильное похолодание

Погода в Украине в последнюю неделю мая ожидается холодная. Синоптики прогнозируют штормовой ветер, дожди и местами грозы. Температура воздуха резко упадет. По данным портала Sinoptik, уже в субботу в Украину придет волна похолодания и дождей. Температура воздуха снизится во всех областях страны и несколько дней ожидается холодных и дождливых.

Какая погода ждет украинцев в ближайшую неделю – читайте в материале Styler.