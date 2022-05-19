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Командування залишається на "Азовсталі". Українські бійці записали відео з Маріуполя

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Україна, Четвер 19 травня 2022 21:13
Командування залишається на "Азовсталі". Українські бійці записали відео з Маріуполя Фото: Азовсталь (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар записав нове відео. В ньому він повідомив, що зараз на "Азовсталі" проходить спецоперація, подробиці якої не розголошує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

На відео Святослав Паламар сказав, що він та все командування знаходиться на території заводу "Азовсталь".

"Триває певна операція, деталей якої я не розголошуватиму. Дякую світу та дякую Україна за підтримку. Побачимося!", - сказав він насамкінець.

Нагадаємо, 17 травня, з території заводу "Азовсталь" виїхало не менше семи автобусів з українськими захисниками. Колону супроводжує Російська бронетехніка.

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