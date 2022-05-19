Країни Європи фіксують спалах віспи мавп: що потрібно знати
У європейських країнах фіксують спалах віспи мавп (мавпячої віспи) серед людей. На сьогодні випадки виявлені у Великобританії, Іспанії, Швеції та Португалії.
РБК-Україна зібрало інформацію про спалах цього захворювання серед людей.
Де вже виявили віспу мавп
Влада Іспанії та Португалії оголосила про виявлення понад 40 підозр на це захворювання. При цьому спалахи зосереджені в районі столиць - Мадрида і Лісабона. Примітно, що захворювання фіксують виключно у чоловіків, частина з них має гомосексуальну орієнтацію.
Також відомо про декілька випадків у Великобританії, Італії, Швеції, а також у Сполучених Штатах. Вірус знайшли у чоловіків, які їздили в африканські країни.
Рідкісний вірус
Віспа мавп - рідкісне вірусне захворювання, яке передається людині від тварин. Симптоми схожі з тими, які в минулому спостерігалися у хворих на натуральну віспу, але менш серйозні.
Відзначимо, в 1980 році вірус натуральної віспи було остаточно переможено, і після припинення використання вакцин саме віспа мавп вийшла на перше місце за патогенністю для людини. Випадки захворювання виникають в районах Африки з тропічними вологими лісами.
Як передається
Первинне зараження відбувається при прямому контакті з кров'ю, біологічними рідинами, а також ураженою шкірою або слизовою інфікованих тварин. Документально зареєстровано випадки зараження після контактів з мавпами, гамбійськими щурами і білками. Ще одним фактором ризику є вживання м'яса заражених тварин без належної термічної обробки.
Передається від людини до людини при тісному контакті з пошкодженою шкірою, біологічними рідинами або виділеннями з дихальних шляхів пацієнта. Найчастіше зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом, але може і статевим.
Ознаки та симптоми
Інкубаційний період зазвичай становить від 6 до 16 днів, але може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня:
- період інвазії ( 0-5 днів) - характерні лихоманка, сильний головний біль, збільшення лімфовузлів, біль у спині, м'язовий біль і сильна слабкість;
- період висипань на шкірі (через 1-3 дні після початку лихоманки) - з'являється висип на обличчі, який поширюється на інші частини тіла. Висипання проходять кілька етапів розвитку - від макулопапул (уражень шкіри з плоским підставою) до везикул (невеликих наповнених рідиною бульбашок) і пустул, які приблизно через 10 днів покриваються скоринками. До повного зникнення скоринок може пройти три тижні.
Шкірні ураження з'являються на мембранах слизових оболонок порожнини рота (в 70% випадків), геніталіях (30%), а також на кон'юнктиві (столітті) (20%) і рогівці (очному яблуці).
Як лікувати
Зазвичай віспа мавп проходить сама, але симптоми зберігаються від 14 до 21 дня. Важкі випадки частіше фіксують серед дітей, і вони пов'язані зі ступенем впливу вірусу, станом здоров'я пацієнта і тяжкістю ускладнень.
Специфічні види лікування або вакцини від віспи мавп відсутні. Відомо, що ті, у кого є щеплення від натуральної віспи, менш схильні до важкого перебігу цієї хвороби.
Що відомо про летальність
Летальність варіюється в широких межах в залежності від епідемії, але в документально зареєстрованих випадках становила менше 10%. Більшість випадків смерті відбувається серед дітей раннього віку. Загалом молодші вікові групи можуть бути більш чутливими до захворювання віспи мавп.
Нагадаємо, минулого року випадок віспи мавп був зафіксований в США. Зокрема, у мандрівника було знайдено штам, який циркулює в Нігерії з 2017 року.
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