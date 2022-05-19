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Артилерія, ракети й безпілотники: Британія передасть Україні додаткове озброєння

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Четвер 19 травня 2022 16:10
Артилерія, ракети й безпілотники: Британія передасть Україні додаткове озброєння Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном військове озброєння для України. Пакет допомоги включатиме артилерію, ракети й безпілотники.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра.

Згідно з повідомленням канцелярії, військова допомога Британії Україні міститиме:

  • далекобійну артилерію;
  • ракети класу "берег - корабель";
  • безпілотники.

"Звернувши увагу на недавню заяву про виділення Україні додаткової військової допомоги з боку Сполученого Королівства на 1,3 млрд стерлінгів (1,62 млрд доларів, - ред.) прем'єр-міністр розповів, що для надання Україні підтримки у забезпеченні оборони серед іншого надходитиме далекобійна артилерія, ракети класу "берег - корабель", а також безпілотні літальні апарати", - йдеться у документі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голови МЗС країн ЄС підтримали надання Україні допомоги у розмірі 500 мільйонів євро, які будуть витрачені на військову техніку.

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