Турчинов: на період воєнного стану можуть обмежуватись конституційні права громадян

Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Рада розглядає питання введення воєнного стану в Україні

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що на період воєнного стану можуть обмежуватись конституційні права і свободи громадян. Про це заявив Турчинов у ході засідання Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Турчинов зазначив, що наразі за рішенням президента пропонований термін воєнного стану було скорочено до 30 днів.

"Ви знаєте, відбулось звернення президента, де зменшено час ведення воєнного стану з 60-ти до 30 днів. В указі президента доручено військовому командуванню, органам виконавчої влади запроваджувати заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та безпеки держави. У зв’язку з введенням воєнного стану тимчасово на період дії воєнного стану можуть обмежувати конституційні права і свободи громадянин, відповідно до законів і Конституції України", - сказав він.

Разом з тим, він зазначив, що наразі не планується застосовувати ці норми.

"Хто дивився засідання РНБО, той міг побачити жорстку позицію, що президент не планує застосовувати ці норми. Але у випадку загострення умов і загострення військової ситуації ми повинні мати такий інструмент і таку можливість під час введення воєнного стану". - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воєнний стан в Україні планують ввести з 28 листопада терміном на 30 днів.

Крім того, повідомлялося, що у закон про воєнний стан внесена правка, відповідно до якої вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року.