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Порошенко заявив, що воєнний стан буде застосовано лише у випадку наземної воєнної агресії РФ

Новини » Політика    26.11.2018 - 23:12
Порошенко заявив, що воєнний стан буде застосовано лише у випадку наземної воєнної агресії РФ
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами президента, воєнний стан буде застосований виключно у випадку наземної російської воєнної агресії

Президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан буде застосований лише у випадку наземної російської воєнної агресії на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

"І зараз, коли нам треба об’єднати зусилля, коли нам треба прийняти надважливе рішення про оголошення воєнного стану, який - я хочу окремо наголосити - буде застосований виключно у випадку наземної російської воєнної агресії", - сказав Порошенко.

Як зазначається, Порошенко обіцяв, що обмеження прав і свобод у разі застосування воєнного стану не буде.

" (Указом – ред.) я попросив дати право президенту як тільки російський солдат перетне кордон - я не буду втрачати жодної секунди для того, щоб забезпечити захист української землі", - додав Петро Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні в результаті атаки Росії на кораблі ВМС України. Верховна Рада провела позачергове засідання 26 листопада, в ході якого народні депутати розглянули цю пропозицію.

Так, вчора Росія атакувала кораблі українських ВМС в Азовському морі. У зв'язку з цим терміново був скликаний військовий кабінет, на якому Петру Порошенку було запропоновано ввести воєнний стан в Україні. Президент підтримав цю пропозицію.

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