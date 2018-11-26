Порошенко заявив, що воєнний стан буде застосовано лише у випадку наземної воєнної агресії РФ

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами президента, воєнний стан буде застосований виключно у випадку наземної російської воєнної агресії

Президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан буде застосований лише у випадку наземної російської воєнної агресії на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

"І зараз, коли нам треба об’єднати зусилля, коли нам треба прийняти надважливе рішення про оголошення воєнного стану, який - я хочу окремо наголосити - буде застосований виключно у випадку наземної російської воєнної агресії", - сказав Порошенко.

Як зазначається, Порошенко обіцяв, що обмеження прав і свобод у разі застосування воєнного стану не буде.

" (Указом – ред.) я попросив дати право президенту як тільки російський солдат перетне кордон - я не буду втрачати жодної секунди для того, щоб забезпечити захист української землі", - додав Петро Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні в результаті атаки Росії на кораблі ВМС України. Верховна Рада провела позачергове засідання 26 листопада, в ході якого народні депутати розглянули цю пропозицію.

Так, вчора Росія атакувала кораблі українських ВМС в Азовському морі. У зв'язку з цим терміново був скликаний військовий кабінет, на якому Петру Порошенку було запропоновано ввести воєнний стан в Україні. Президент підтримав цю пропозицію.