Трамп прокоментував сітуаію в Азовському морі

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп відреагував на ситуацію в Керченській протоці

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію в Керченській протоці, під час якої були поранені українські моряки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, Трамп зробив свою заяву журналістам, виходячи з Білого дому.

"Нам не подобається, що відбувається", - заявив він. Трамп зазначив, що сподівається на поліпшення ситуації.

Він повідомив, що працює з європейськими лідерами над вирішенням проблеми.

"Вони не в захваті. Ми всі працюємо над цим разом", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з українських моряків, поранених під час атаки Росії поблизу Керченської протоки, знаходиться в критичному стані.

Додамо, у зв'язку з ситуацією Верховна рада підтримала введення воєнного стану в областях України, які межують з Росією терміном на 30 днів. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська , Чернігівська, Херсонська, а також внутрішні води Керченської акваторії.

Так, вчора Росія атакувала кораблі українських ВМС в Азовському морі. У зв'язку з цим терміново був скликаний військовий кабінет, на якому Петру Порошенку було запропоновано ввести воєнний стан в Україні. Президент підтримав цю пропозицію.