Сили ООС привели в повну боєготовність через воєнний стан

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Підрозділи та військові частини на Донбасі привели в повну бойову готовність

У зв'язку з введенням воєнного стану підрозділи операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі привели в повну боєготовність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що за наказом командувача ООС Сергія Наєва військовослужбовці Об'єднаних сил посилили пильність, підрозділи та військові частини приведено в повну бойову готовність.

"Військові запевняють, що, незалежно від змін обстановки, ворог не пройде", - додали в прес-центрі.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі заявили, що військове становище наразі не обмежує економічну діяльність на всій території України. Крім того, на сьогодні українці можуть вільно і без обмежень здійснювати економічні операції.

Також раніше стало відомо, що оборонні підприємства переводять на особливий режим через воєнний стан. Особливий режим включає можливу зміну графіка їх роботи, виробничої діяльності і виконання завдань, пов'язаних з функціонуванням системи цивільного захисту.