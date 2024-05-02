Удар по Рязанскому НПЗ и новые сроки поставок F-16 в Украину: новости за 1 мая

Украинские защитники атаковали дронами Рязанский нефтеперабатывающий завод. Тем временем в Воздушных силах назвали новые сроки поставок истребителей F-16 в Украину.
Более детально о том, что произошло в среду, 1 мая, - в материале РБК-Украина.
Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была операцией ГУР, - источники
В результате операции Главного управления разведки Минобороны в ночь на 1 мая с помощью беспилотников на территории РФ был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
Такую информацию РБК-Украина предоставили источники в спецслужбах.
Евлаш: первые F-16 могут появиться в Украине после Пасхи
Первые истребители F-16 могут появиться на территории Украины после Пасхи, рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш.
Он добавил, что в Украине проинформируют о доставке истребителей.
Президенты стран Балтии призвали ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в блок
Президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгарс Ринкевичс и Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением в 20-ю годовщину вступления стран Балтии в Европейский союз.
Они призвали ЕС начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой в июне этого года.
Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, - МИД Латвии
Западные партнеры уже передали Украине вооружение, не имеющее ограничений по ударам по территории Российской Федерации, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
В то же время она отметила, что это не та информация, которую следует объявлять публично.
США заменят переданные Украине Bradley новой версией БМП: в чем ее особенность
В Соединенных Штатах Америки хотят заменить каждую боевую машину пехоты Bradley, которую передали Украине, новой версией такой техники.
"M2A4E1 является самой современной и живучей версией Bradley благодаря интеграции системы активной защиты Iron Fist", - рассказали в исполнительном управлении программы наземных боевых систем США.
В ГУР рассказали о запасах ракет в России и динамике их производства
В настоящее время у Российской Федерации около 270 единиц крылатых ракет ЗМ-14 "Искандер". Враг ежемесячно производит до 40 единиц, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности
Украина готовит еще семь новых соглашений о гарантиях безопасности. Одно из этих соглашений будет подписано с Соединенными Штатами Америки, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский уволил скандального начальника департамента кибербезопасности СБУ Витюка
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илью Витюка.
На сайте Офиса президента Украины появился соответствующий указ.
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