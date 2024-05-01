Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была операцией ГУР, - источники

В результате операции Главного управления разведки Минобороны в ночь на 1 мая с помощью беспилотников на территории РФ был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Что известно об атаке

По словах очевидцев, первые четыре взрыва прогремели на территории завода ночью около 02:00, после чего на территории НПЗ начался масштабный пожар. В то же время местное МЧС объявило об "опасности дронов". Атаку беспилотников на территории Рязанской области подтвердил и местный губернатор Павел Малков.

Кроме того, пользователи социальных сетей сообщили о дронах в небе над Воронежской областью. Там также была слышна "работа ПВО", а в СМИ сообщили о повреждении домов в Воронежской области якобы "в результате сбития одной из дронов самолетного типа".

Рязанский НПЗ

Отметим, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод расположен в городе Рязань и входит в НК "Роснефть". Заявленный максимально возможный объем обработки НПЗ - 17-18 миллионов тонн нефти в год. Основная часть продукции идет на экспорт.

Напомним, что 13 марта 2024 года завод уже был атакован украинскими беспилотниками. Тогда сообщалось, что для удара был применен дальнобойный дрон-камикадзе "Лютый". Что известно об этом БПЛА - РБК-Украина писало в отдельном материале.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам России