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США заменят переданные Украине Bradley новой версией БМП: в чем ее особенность

Среда 01 мая 2024 16:55
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США заменят переданные Украине Bradley новой версией БМП: в чем ее особенность Фото: в США представили новую версию Bradley (facebook.com/peogcs)
Автор: Иван Носальский

В Соединенных Штатах Америки хотят заменить каждую боевую машину пехоты Bradley, которую передали Украине, новой версией такой техники. Она будет оснащена активной защитой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительное управление программы наземных боевых систем (Program Executive Office Ground Combat Systems) в Facebook.

Как отметили в исполнительном управлении, американская армия получила финансирование для закупки новой версии Bradley - M2A4E1 - за каждый такой БМП, который подарили Украине.

США заменят переданные Украине Bradley новой версией БМП: в чем ее особенность

Фото: презентация M2A4E1 Bradley (facebook.com/peogcs)

Версию M2A4E1 Bradley представили еще на прошлой неделе в штате Мэн.

"M2A4E1 является самой современной и живучей версией Bradley благодаря интеграции системы активной защиты Iron Fist", - сказано в сообщении.

Также в этой версии БМП есть усовершенствованный прицел наводчика и климатический контроль для десанта.

Что известно об Iron Fist

Отметим, активную систему защиты Iron Fist разработали в Израиле. Она предназначена для того, чтобы защищать технику от противотанковых ракет, и реактивных гранат.

Система отслеживает потенциальную угрозу при помощи радаров, а затем уничтожает выпущенные по технике ракеты.

Напомним, о передаче Украине первых Bradley стало известно еще в апреле прошлого года. Их еще называют легкими танками.

Более детально о таких БМП - в материале РБК-Украина.

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