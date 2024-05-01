В ГУР рассказали о запасах ракет в России и динамике их производства

В настоящее время у Российской Федерации около 270 единиц крылатых ракет ЗМ-14 "Искандер". Враг ежемесячно производит до 40 единиц.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ответ Главного управления разведки (ГУР) по запросу АрмияInform.

По состоянию на конец апреля, согласно данным разведки, на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации находятся:

около 40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон". Их темпы производства - до 10 единиц в месяц;

около 400 единиц крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М". Темпы производства также до 10 единиц в месяц;

около 270 единиц "Калибров". Темпы производства - от 30 до 40 единиц в месяц;

около 45 единиц управляемых авиационных ракет Х-69. Темпы производства - от 1 до 3 в месяц.

Российские ракеты

Российская Федерация длительный период не применяла против Украины крылатые ракеты "Калибр". В последний раз враг их использовал во время массированного обстрела 27 апреля. Тогда же противовоздушная оборона уничтожила:

8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

1 крылатую ракету "Искандер-К";

6 крылатых ракет "Калибр".

По состоянию на начало апреля представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что на вооружении врага около 260 "Калибров". Также он добавил, что террористы желают произвести еще 30 единиц в течение прошлого месяца.