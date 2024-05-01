Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, - МИД Латвии

Западные партнеры уже передали Украине вооружение, не имеющее ограничений по ударам по территории Российской Федерации.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Европейской правде.

По ее словам, западные партнеры передают Украине оружие с договоренностью, что оно не будет использоваться для ударов по территории России. Но по мнению Браже, такой подход может измениться, и даже больше – он считает, что он уже меняется.

На вопрос журналиста, есть ли страны, которые позволяют Украине бить по территории России, она ответила одобрительно.

"Уже сейчас есть страны, уже предоставившие Украине оружие, без подобных ограничений", – сказала глава МИД Латвии.

В то же время она заявила, что это не та информация, которую следует объявлять публично.

"Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до поры до времени. Главное - влияние на поле боя. Ведь есть выбор: говорить ли о чем-то громко, или просто делать то, что нужно", - сказала Браже.

Что предшествовало

В 2024 г. Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Тогда значительное количество западных стран предоставляли Украине вооружение, чтобы противостоять захватчикам. Одним из условий передачи военной техники и ракет было условие – Украина не может использовать их для атак по территории России.

В августе 2023 года бывший секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что у Украины нет запретов бить по РФ оружием собственного производства.

"У нас есть договоренности с партнерами, что мы не используем их оружие для ударов по территории РФ, чтобы их не обвиняли в причастности к войне, которую развязала РФ, но это не распространяется на оружие, производимое нашим ВПК", - сказал он. тогда Данилов.

А уже в феврале 2024 года Йенс Столтенберг в одном из своих интервью заявил, что Украина имеет право наносить удары по "российским военным целям за пределами Украины" в соответствии с международным правом. Он сказал, что каждый партнер Украины сам решает, должны ли быть ограничения по использованию предоставленного вооружения.

Так, с начала 2024 г. в России участились атаки на нефтеперерабатывающие заводы. Как часто писала РБК-Украина, часто эти атаки были спецоперацией украинских военных.

Подобные атаки на НПЗ также вызвали споры между партнерами Украины. Ведь некоторые страны опасались, что это может привести к обострению конфликта или росту цен на бензин на международном рынке.

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