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Зеленский уволил скандального начальника департамента кибербезопасности СБУ Витюка

Киев, Среда 01 мая 2024 20:38
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Зеленский уволил скандального начальника департамента кибербезопасности СБУ Витюка Фото: Илья Витюк, начальник департамента кибербезопасности СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 мая, уволил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илью Витюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Уволить Витюка Илью Анатольевича с должности начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - сказано в указе.

Что известно о Витюке

Напомним, в начале апреля журналисты "Слідство.Інфо" обнародовали материал, в котором утверждали, что родственники Витюка владеют элитной недвижимостью. В частности, его жена приобрела квартиру стоимостью 20 млн гривен, которая находится в центре Киева.

Через несколько дней после того, как было обнародовано расследование, его автору вручили повестку. Издание "Слідство.Інфо" обвинило Витюка в попытке мести при помощи сотрудников ТЦК.

Глава СБУ Василий Малюк на фоне таких скандалов решил отстранить Витюка от исполнения обязанностей. Его отправили на фронт.

При этом Национальное агентство по противодействию коррупции начало проверку образа жизни Витюка из-за информации в СМИ.

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