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Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности

Украина, Среда 01 мая 2024 20:17
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Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина готовит еще семь новых соглашений о гарантиях безопасности. Одно из этих соглашений будет подписано с Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.

"Готовим еще семь новых документов безопасности для нашего государства - двусторонних соглашений безопасности. В частности, относительно соглашения о безопасности с Соединенными Штатами. Оружие, финансы, политическое взаимодействие - сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов, и по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений", - объяснил президент.

Зеленский отметил, что каждое из сделок безопасности поддержит Украину в этом году и в последующие годы.

"Безопасная архитектура на время до вступления в НАТО. Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и нашей общей безопасности с партнерами. Понятно, что особый приоритет - всем, что даст больше защиты от российского террора", - подытожил он.

Гарантии безопасности

Украина заключила уже девять двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.

Детальнее о том, что такое "гарантии безопасности" и какие именно обязательства берут на себя западные партнеры, - в материале РБК-Украина.

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