Удар по Рязанському НПЗ та нові терміни поставок F-16 в Україну: новини за 1 травня

Атака на Рязанський нафтопереробний завод була операцією ГУР, - джерела

В результаті операції Головного управління розвідки Міноборони в ніч на 1 травня за допомогою безпілотників на території РФ було вражено Рязанський нафтопереробний завод.

Таку інформацію РБК-Україна надали джерела у спецслужбах.

Євлаш: перші F-16 можуть з'явитися в Україні після Великодня

Перші винищувачі F-16 можуть з'явитися на території України після Великодня, розповів речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш.

Він додав, що в Україні проінформують про доставку винищувачів.

Президенти країн Балтії закликали ЄС розпочати переговори з Україною щодо вступу до блоку

Президенти Естонії, Латвії та Литви Алар Каріс, Едгарс Рінкевичс та Гітанас Науседа виступили із спільною заявою у 20-ту річницю вступу країн Балтії до Європейського союзу.

Вони закликали ЄС розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою у червні цього року.

Україна отримала дозвіл від деяких партнерів бити західною зброєю по РФ, - МЗС Латвії

Західні партнери вже передали Україні озброєння, яке не має обмежень щодо ударів по території Російської Федерації, заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.

Водночас, вона зазначила, що це не та інформація, яку слід оголошувати публічно.

США замінять передані Україні Bradley новою версією БМП: у чому її особливість

У Сполучених Штатах Америки хочуть замінити кожну бойову машину піхоти Bradley, яку передали Україні, новою версією такої техніки.

"M2A4E1 є найсучаснішою та живучою версією Bradley завдяки інтеграції системи активного захисту Iron Fist", - розповіли у виконавчому управлінні програми наземних бойових систем США.

У ГУР розповіли про запаси ракет у Росії та динаміку їх виробництва

Наразі у Російської Федерації близько 270 одиниць крилатих ракет ЗМ-14 "Іскандер". Ворог щомісяця виробляє до 40 одиниць, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зеленський анонсував ще сім угод про гарантії безпеки

Україна готує ще сім нових угод про гарантії безпеки. Одна з цих угод буде підписана із Сполученими Штатами Америки, розповів президент України Володимир Зеленський.

Зеленський звільнив скандального начальника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка.

На сайті Офісу президента України з’явився відповідний указ.