Завод в Волчанске стал проблемой для РФ, скоро будут хорошие новости, - бригада "Рубеж"

Агрегатный завод в Волчанске (Харьковская область) стал большой проблемой для российских оккупантов. Не исключено, что скоро оттуда поступят хорошие для Украины новости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова офицера бригады "Рубеж" НГУ Владимира Черняка в эфире телемарафона.

В частности, он прокомментировал сообщения о том, что накануне оккупационные войска ударили по своим же силам на Агрегатном заводе из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".

"Вероятно, они решили облегчить страдания россиян, которые заблокированы на заводе. Я ответа не знаю, не могу залезть в их головы. Но действительно уже не первый раз фиксируются обстрелы Агрегатного завода и прилегающих территорий от самих россиян, так как мы эти обстрелы не наносили", - отметил Черняк.

По его словам, противник до сих пор там остается, но Агрегатный завод стал большой проблемой для россиян.

"Сейчас небольшое количество их там находится, многие из них небоеспособны. У них нарушена логистика, пытаются дронами как-то компенсировать нехватку воды, еды и боеприпасов. По городу Волчанск продолжаются уличные бои. Вероятно, скоро будут хорошие новости, в частности об Агрегатном заводе. Если, конечно, россияне не справятся первыми и не уничтожат своих же военнослужащих на его территории", - добавил офицер.