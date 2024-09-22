Зеленский начал рабочий визит в США: осенью решится, что будет в этой войне
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединенные Штаты. Там у него запланирован ряд мероприятий, в том числе в рамках Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.
"Начинаем визит в Соединенные Штаты. Сейчас летим в Пенсильванию, особый визит. Потом Нью-Йорк, Вашингтон", - отметил он.
По его словам, этой осенью решается, что будет дальше в российско-украинской войне. Для этого будет представлен план победы, и первым его полностью увидит президент США Джо Байден.
"Конечно, представлю план победы всем лидерам стран-партнеров, которые, как президент Байден, являются лидерами мира и могут стать лидерами мира, помогая нам с планом победы. Представим также его в Конгрессе - обеим партиям - и обоим кандидатам в президенты Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.
Он также добавил, что Америка имеет достаточную силу, чтобы вместе с Украиной и партнерами обеспечить мир, предусмотренной украинской формулой мира.
Программа визита
Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН, встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, украинской общиной, проведет на полях Генассамблеи двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.
Также проведет встречу с президентом США, рассчитывает обсудить детали плана победы, а также поддержку Украины со стороны партнеров. Кроме того, запланированы встречи с Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
Что касается контактов с другими мировыми лидерами, пока известно о встрече с японским премьером Фумио Кисидой. Но в обращении президент сказал, что встреч с лидерами будет много.
"В ближайшие дни будут встречи с лидерами стран Глобального Юга, G7, Европы, с руководителями международных организаций - со многими, кто помогает консолидировать мир", - отметил он.
Напомним, по данным AP, в Пенсильванию президент Украины летит, чтобы посетить завод Scranton Army Ammunition Plant по производству артиллерийских снарядов калибра 155-мм. В поездке его сопроводят представители Пентагона и губернатор Пенсильвании Бен Шапиро.
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