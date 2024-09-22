Почти 9 тысяч оккупантов и более 200 артсистем. Стали известны потери РФ за неделю

Фото: названы потери РФ в Украине за третью неделю сентября (Getty Images)

За третью неделю сентября, ВСУ ликвидировали 8620 российских военных. Также удалось уничтожить 224 артсистемы и 159 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"За неделю с 15 по 22 сентября потери противника составили около 8620 человек личного состава", - рассказал он. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить: 88 танков;

159 боевых бронированных машин;

224 артиллерийские системы;

9 РСЗО;

2 установки ПВО;

339 единиц автотехники;

60 единиц спецтехники. Кроме этого, украинские военные уничтожили по меньшей мере три вражеских ракеты и 394 БПЛА. В общей сложности уничтожено 1278 единиц вооружения и военной техники.