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Почти 9 тысяч оккупантов и более 200 артсистем. Стали известны потери РФ за неделю

Украина, Воскресенье 22 сентября 2024 13:10
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Почти 9 тысяч оккупантов и более 200 артсистем. Стали известны потери РФ за неделю Фото: названы потери РФ в Украине за третью неделю сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За третью неделю сентября, ВСУ ликвидировали 8620 российских военных. Также удалось уничтожить 224 артсистемы и 159 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"За неделю с 15 по 22 сентября потери противника составили около 8620 человек личного состава", - рассказал он.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

  • 88 танков;
  • 159 боевых бронированных машин;
  • 224 артиллерийские системы;
  • 9 РСЗО;
  • 2 установки ПВО;
  • 339 единиц автотехники;
  • 60 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские военные уничтожили по меньшей мере три вражеских ракеты и 394 БПЛА. В общей сложности уничтожено 1278 единиц вооружения и военной техники.

Ситуация на фронте в Украине

По данным на утро 22 сентября российские войска активизировались на Лиманском направлении. Количество атак здесь сравнялось по числу штурмов на Покровском направлении.

Как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ отражают механизированные штурмы РФ с большим количеством техники. В то же время фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Липцев, Купянска, Кременной, Торецка, а также в Курской области.

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