Минус тысячи тонн боеприпасов? Два арсенала в РФ атаковали Силы обороны Украины

Два военных российских военных арсенала в Тихорецке (Краснодарский край) и в районе населенного пункта Октябрьский (Тверская область) поразили Силы обороны Украины. Кроме того, атакована радиолокационная станция "Подлет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что в ночь на 21 сентября Силы обороны поразили арсенал "Тихорецк". Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.

"По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР", - отметили в Генштабе.

Также атакована радиолокационная станция "Подлет", которая выявляла воздушные цели в направлении арсенала.

Что касается удара по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления минобороны РФ в районе населенного пункта Октябрьский в Тверской области, то его нанесла Служба безопасности Украины.

"Фиксируются пожары и детонации в районах обоих военных арсеналов", - добавили в Генштабе.

Задачи выполнены во взаимодействии подразделений Сил обороны: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ, СБУ и других. Боевая работа по военным целям российских оккупантов продолжается.

Как сообщили источники РБК-Украина, на атакованном дронами СБУ 23-м арсенале хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".

Новая атака на российские арсеналы

Отметим, сообщения об ударах дронами по арсеналам в Краснодарском крае и Тверской области появились под утро.

Как заявили местные власти, детонация в Тихорецком районе началась якобы из-за падения обломков беспилотников. В сети сообщают об атаке на склад с боеприпасами в поселке Каменный, где находятся две воинские части. По данным Defense Express, на 719-ю базу свозили боеприпасы, предоставленные Северной Кореей. Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, там хранились баллистические ракеты KN23, артиллерийские снаряды и боеприпасы к "Смерчам".

В Тверской области удар нанесен по арсеналу в нескольких километрах от предыдущей атаки в Торопце. Подробнее о ночной атаке читайте в материале "Взрывная ночь в России: что известно об атаке на склады с оружием оккупантов (видео)".

Напомним, сегодня также загорелась база бывшей ЧВК "Вагнера" на хуторе Молькино под Краснодаром. На ней горят здания бывшего штаба, что стало причиной неизвестно. Но Молькино находится несколько южнее атакованного арсенала "Тихорецк". Сейчас там находится база наемников так называемого "Африканского корпуса".