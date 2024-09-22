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Из-за удара по складу в Торопце РФ потеряла снарядов на 2-3 месяца, - эстонская разведка

Россия, Воскресенье 22 сентября 2024 11:30
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Из-за удара по складу в Торопце РФ потеряла снарядов на 2-3 месяца, - эстонская разведка Фото: руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии Антс Кивиселг (err.ee)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за удара по складу в Торопце Тверской области 18 сентября, Россия потеряла снарядов на 2-3 месяца. Эффект на фронте может быть виден уже в ближайшие недели.

Об этом заявил руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии, полковник Антс Кивиселг, пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По его словам, дополнительные боеприпасы, еще не хранившиеся на складе в Торопце, были перевезены туда поездом незадолго до удара.

"Сдетонировано 30 тысяч тонн взрывоопасных боеприпасов, это 750 тысяч снарядов. Если брать среднюю боевую скорость, то Российская Федерация выпускает 10 тысяч снарядов в неделю. Поэтому это запас боеприпасов на два-три месяца", - сказал он.

По мнению Кивиселга, влияние этой потери оккупантов на фронте можно будет увидеть уже в ближайшие недели.

Удар по складу в Торопце

В ночь на 18 сентября Силы обороны Украины атаковали большой склад с боеприпасами и ракетами в Торопце Тверской области России. Последствия атаки украинских военных заметны даже из космоса.

Первоначально сообщалось, что на складах россияне хранили ракеты для БМ-21 "Град", 82-мм мины, патроны. Позже выяснилось, что оккупанты там хранили и ракеты "Искандер", С-300, С-400. Также здесь формировался запас северокорейских ракет KN23.

В Минобороны Британии считают, что взрыв, прогремевший на складе в Торопце после удара эквивалентен землетрясению.

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