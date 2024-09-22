Из-за удара по складу в Торопце РФ потеряла снарядов на 2-3 месяца, - эстонская разведка

Из-за удара по складу в Торопце Тверской области 18 сентября, Россия потеряла снарядов на 2-3 месяца. Эффект на фронте может быть виден уже в ближайшие недели.

Об этом заявил руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии, полковник Антс Кивиселг, пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR .

По его словам, дополнительные боеприпасы, еще не хранившиеся на складе в Торопце, были перевезены туда поездом незадолго до удара.

"Сдетонировано 30 тысяч тонн взрывоопасных боеприпасов, это 750 тысяч снарядов. Если брать среднюю боевую скорость, то Российская Федерация выпускает 10 тысяч снарядов в неделю. Поэтому это запас боеприпасов на два-три месяца", - сказал он.

По мнению Кивиселга, влияние этой потери оккупантов на фронте можно будет увидеть уже в ближайшие недели.