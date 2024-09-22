За неделю РФ применила по Украине более 900 КАБов и около 400 дронов, - Зеленский

За последние семь дней РФ увеличила обстрелы Украины КАБами и дронами. За прошедшую неделю оккупанты применили более 900 авиабомб и около 400 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"В общей сложности в течение недели враг применил более 900 управляемых авиационных бомб, около 400 "Шахедов", почти 30 ракет разных типов", - рассказал он.

По словам президента, Украине необходимо усилить возможности для еще большей защиты жизней людей и безопасности.

"Украина нуждается в полноценной дальнобойности. Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе", - констатировал глава государства.