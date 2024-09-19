"Мирный план" и конец войны? Толкает ли Запад Украину на переговоры и чем ответит Зеленский

О "плане победы" Зеленского и ожиданиях от саммита мира, стратегии украинской власти и (не) возможности "заморозки" войны, альтернативных "мирных планах" Запада и Китая, важности Курской операции и рисках наступления россиян на Донбассе – читайте в материале журналистов РБК- Украина Милана Лелича и Ульяны Безпалько.

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В контексте российско-украинской войны слово "переговоры" на Западе в последнее время наиболее популярно, обгоняя и "Покровск", и даже "Курск". Фактически, не проходит ни дня, чтобы одно из ведущих западных медиа не вышло с обширным материалом на тему "мирных планов", "принуждения к миру", "перспектив переговоров", "завершения войны" и т.д. На эту тему очень размыто, но регулярно высказываются и топ-политики и чиновники западных стран.

В Украине тема завершения войны тоже звучит постоянно, но в контексте дипломатических усилий власти, сосредоточенных на подготовке ко второму "саммиту мира". В рамках этой подготовки был разработан и "план победы" Владимира Зеленского, который он уже на следующей неделе представит в США Джо Байдену и его возможным преемникам на должности, Камале Харрис и Дональду Трампу.

"План победы" Зеленского и козыри Украины

До официальной презентации "плана победы" в Вашингтоне Зеленский подробно не рассказывает о его содержании. По словам президента, он будет включать в себя четыре пункта – политический, военный, экономический и дипломатический – а также один дополнительный, который потребуется уже после завершения боевых действий.

По словам информированных собеседников РБК-Украина, каких-то шокирующих неожиданностей в плане нет, хотя отдельные новаторские вещи и логика их сочетания будут налицо. В целом план ложится в русло видения Украиной справедливого завершения войны и ее послевоенного будущего. И потребуют от Запада действий, которые усилили бы позиции Украины и ослабили страну-агрессора. "Цель "плана победы" – заставить Россию вести содержательные переговоры на саммите мира", – говорит один из источников издания в президентском окружении.

Первый саммит мира в Швейцарии (фото: Офис президента)

Презентация "плана победы" также укладывается и в логику политических событий в США, где уже через полтора месяца состоятся президентские выборы – глобальное событие, которое будет оказывать непосредственное влияние и на дальнейший ход украинской войны с Россией. "В США все понимают, что выигрышная риторика на выборах – "надо эту войну останавливать". Трамп рассчитывает сделать это за счет личной харизмы, а демократы – за счет самого факта наличия нашего плана. Мол, вот есть план, теперь нужно, чтобы Камала выиграла, и мы сможем посадить Путина за стол переговоров", – говорит один из украинских источников издания.

Выборы в США сами по себе являются непредсказуемым событием не только с учетом минимального разрыва в рейтингах, но и в контексте того, насколько спокойно они пройдут и каким будет поствыборный период. По крайней мере, риторика Трампа в последние недели свидетельствует, что мириться с поражением он не собирается ни при каких обстоятельствах. И в случае минимальной победы Харрис (а это очень и очень вероятный вариант) Трамп вместе со своими сторонниками способны спровоцировать серьезный политический конфликт – и на время американцам станет вообще не до событий во внешнем мире.

Впрочем, базовый сценарий предполагает, что вскоре после американских выборов уже в ноябре состоится второй глобальный саммит мира. Участие или неучастие в нем представителей России (а также объем их мандата) – еще одна крупная интрига.

Один из собеседников в военно-политических кругах говорит: Украина декларирует позицию, чтобы базой для мирных инициатив был саммит мира. Именно поэтому еще летом в Офисе президента заговорили о возможности пригласить на него представителей России, чтобы увеличить "легитимизацию" этой площадки.

"Хочет ли Украина видеть на втором саммите Россию? Украина хочет видеть там Китай, а с ним и весь Глобальный Юг, которые не считают такую площадку дееспособной без участия Москвы", – говорит источник.

Следовательно, если все стороны согласны видеть на нем Россию, то Кремль окажется перед выбором: или принять это приглашение, к чему, вероятно, будут побуждать Москву Пекин, Бразилиа и Нью-Дели, или же показать, что на самом деле Путин не хочет никакого мира или переговоров.

Задача-максимум Украины в этом контексте – не только чтобы Россия туда приехала, но и подписалась под украинскими требованиями, в частности, вывела войска и тому подобное. А для этого на нее необходимо создать надлежащий уровень давления, ведь пока оно очевидно недостаточно, чтобы ее к этому принудить.

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, где-то с середины следующего года страна-агрессор начнет испытывать серьезные трудности, связанные с войной: отсутствие человеческого ресурса и проблемы в экономике. Однако пока с этими проблемами она в целом справляется, несмотря на отдельные болезненные вещи, вроде украинских ударов по тылам и потери части Курской области. Следовательно, стимула к реальным переговорам у агрессоров нет, несмотря на отдельные заявления Кремля. Так что пока россияне пытаются продвигаться вперед по мере возможности, чтобы захватить как можно больше по крайней мере до выборов в США как следующего большого поворотного момента – а дальше будут действовать по ситуации.

У Украины есть серьезные козыри, чтобы в обозримой перспективе существенно укрепить свои позиции. Один из них – разрешение на использование западного оружия для ударов вглубь России. По словам собеседников РБК-Украина, решение по этому поводу все же будет принято, и это изрядно раздражает россиян. Кроме решения сугубо военно-логистических задач – существенного сокращения военного потенциала агрессоров – такие удары могут вызвать и недовольство собственно российского населения. "Наша разведка уверена, что такие атаки на РФ могут встряхнуть их население, и это заставит башни Кремля что-то там думать и выходить на переговоры и какие-то решения. Конечно, мы не знаем, что в головах у россиян. Но истерика с той стороны показывает, что мы, вероятно, нащупали болезненную для них тему", – говорит один из собеседников издания.

Ракеты Storm Shadow/SCALP, которыми Украина хочет бить вглубь территории РФ (фото: Getty Images)

Действительно, даже реакция российского руководства на заход ВСУ в Курскую область, кажется, была менее нервной, чем на потенциальное разрешение бить западными ракетами по их тылам. Даже лично Путину пришлось заявить, что такое разрешение будет означать "непосредственное втягивание западных стран в войну". А то, что на Западе эти угрозы восприняли без какой-либо паники, вызвало в Кремле отдельное раздражение.

Кроме того, в промежуток времени между выборами в США и инаугурацией нового американского президента, как считают некоторые собеседники в Киеве, может возникнуть определенное "окно возможностей", когда Джо Байден, на исходе своей каденции (да и политической карьеры в целом) может сделать украинцам некий "прощальный подарок".

Альтернативные "мирные планы" и "заморозка" войны

Параллельно с основным, украинским треком, связанным с "формулой мира", "саммитом мира", "планом победы" и т.п., появлялись, появляются и будут появляться в разных форматах и другие "планы мира", " переговорные форматы" и "миротворческие инициативы".

При этом все собеседники из высшего военно-политического руководства Украины, с которыми пообщалось издание, уверены: хотя разнообразные публикации и заявления на тему "мира" и отражают господствующие настроения о том, что "это все надо как-то заканчивать", по сути, они являются только белым шумом. Многие просто публично вбрасывают в глобальное пространство свои идеи, в том числе и россияне, причем, как правило, не напрямую.

Стоит вспомнить, что подобных медийных волн по теме "завершения войны" за последние пару лет уже было немало, и они каждый раз завершались ничем. При этом собеседники РБК-Украина в дипломатических кругах уверяют: западные партнеры действительно часто поднимают вопрос о завершении войны во время встреч за закрытыми дверями. Но это происходит не в формате давления на Украину, а в виде вопросов типа "а как вы это себе видите?", "а какой у вас план на следующие месяцы/год?" и т.д.

Кто-то из западных деятелей в своих "миротворческих инициативах" руководствуется чисто внутриполитической логикой. Яркий пример – канцлер Германии Олаф Шольц. В последнее время он публично немало говорит о завершении войны в Украине, а в итальянской La Repubblica даже появился его "мирный план", какие-то "Минские соглашения-3" с передачей России части украинских земель.

В украинских политических кругах уверены: эта активность Шольца вызвана катастрофической ситуацией с рейтингами его партии за год до парламентских выборов и серией болезненных поражений на недавних выборах в федеральных землях. Поскольку на подъеме в Германии, особенно в землях бывшей ГДР, оказались ультраправые и ультралевые популисты с их "миротворческими", а по сути капитулянтскими предложениями, правящие социал-демократы тоже решили взять уклон в подобную риторику, чтобы отвоевать северо-восточный электорат.

Канцлер Германии Олаф Шольц (фото: Getty Images)

Не меньше шума наделала и очередная версия "плана Трампа по Украине", озвученная его кандидатом в вице-президенты Джей Ди Венсом. По сути она сводится к заморозке конфликта на текущих линиях фронта, причем без малейших компенсаторов для Украины – которая окажется беззащитной перед следующей волной российской агрессии.

Идеи "заморозки" в том или ином виде в целом пользуются большой популярностью, в том числе и на Глобальном Юге. Прекратить боевые действия и остановиться на фактически подконтрольных территориях – к этой формуле, например, сводится активно продвигаемый Пекином китайско-бразильский "мирный план".

В некоторых кругах на Западе такая идея тоже циркулирует. По одному из сценариев такая де-факто заморозка войны произойдет даже без подписания каких-то официальных мирных соглашений, договоренностей, без создания "контактных переговорных групп", а-ля ТКГ по Донбассу и т.п. – вопрос будет решен на уровне военных, которым неофициально делегирует соответствующие полномочия военно-политическое руководство. Просто в определенный момент времени обе стороны прекратят попытки продвинуться вперед, взаимные обстрелы тылов тоже прекратятся.

Впрочем, позиции адептов подхода о "реалиях на земле" и "прекращении огня вдоль фактической линии столкновения" были существенно подорваны операцией Украины в Курской области. Ведь такой вариант будет означать, что часть международно признанной территории РФ на неопределенное время окажется под контролем Украины. Поэтому в кулуарах постоянно циркулируют разнообразные идеи о "размене" части Курщины на что-то другое, вплоть до самых экзотических. Насколько такие размены можно реализовать на практике – еще один открытый вопрос.

"От своих территорий мы не откажемся в любом случае, но есть разные пути, как их возвращать – военный и политико-дипломатический – и разная продолжительность этого процесса", – говорит собеседник в украинском руководстве.

При этом "заморозка" конфликта будет крайне неприятным для Украины сценарием, в том числе и потому, что почти наверняка приведет к существенному сокращению западной помощи с мотивацией "так ведь у вас уже не стреляют". Поэтому на самом высоком политическом уровне в Киеве выступают категорически против этого сценария.

Курская операция и наступление россиян на Покровск

Несколько собеседников РБК-Украина предположили, что реальные мирные переговоры могут в конце концов состояться совсем не в формате "официального" саммита мира и сопутствующих инициатив. К примеру, в многоугольнике Украина-США-Великобритания-Франция-Германия-Китай-Россия, или методами "челночной дипломатии". Однако сейчас ни один такой процесс еще не выкристаллизовался.

В чем согласны все источники – в том, что определяющим фактором для формата завершения войны будет фактическая ситуация на фронте.

А она, следует признать, в целом развивается не в пользу Украины. С осени прошлого года россияне начали наступательные действия и фактически по-прежнему владеют стратегической инициативой на поле боя. Правда, курская операция ВСУ несколько спутала планы врага.

Разрушенный мост через Сейм в Курской области (фото: t.me/astrapress)

По данным издания, Кремль хотел собрать для своего контрнаступления в Курской области группировку в соотношении 5 к 1. Сейчас, вероятно, эта пропорция еще не достигнута. Информированные источники РБК-Украина утверждают, что в настоящее время в Курской области агрессор сконцентрировал около 37 тысяч войск. С 10 на 11 сентября они приступили к контрнаступательной операции, чтобы оттеснить ВСУ.

Один из собеседников издания в Силах обороны говорит: задачи и графики, стоящие у вражеских войск – до 15 октября вытеснить уркаинсие силы из всей Курской области, а до 30 октября – создать так называемую буферную зону на территории приграничных областей, граничащих с Россией. Учитывая, что наш Генштаб проинформирован о замыслах противника и готовится противодействовать им, эти планы могут остаться только на бумаге. По крайней мере, еще месяц назад некоторые собеседники издания в военном руководстве давали более пессимистические прогнозы относительно способности Украины удержать занятую часть Курщины, чем то, что оказалось на самом деле.

Утрата контроля над частью Курской области заставила Кремль приоритезировать цели своей кампании. Москва забрала часть войск с ряда участков фронта, чтобы остановить Силы обороны и выбить их уже со своей территории. Россияне действительно теперь не могут продолжать активные действия одновременно на десятке направлений, как это было весной. И это уже один из важнейших результатов Курской кампании. Однако на четырех направлениях окупанты продолжают оказывать сильное давление, продвигаться и захватывать территории. Два из них остаются для Москвы сверхважными – Покровский и соседний Кураховский, фактически обеспечивающий фланги той группировки врага, что движется на Покровск.

Захват этого города может осложнить оборону наших войск по всей Донецкой области. Собеседники издания в Силах обороны считают, что при пессимистическом сценарии бои за Покровск могут начаться уже через месяц, и до конца года враг сможет оккупировать и Покровск, и Торецк, и Угледар.

В то же время при оптимистическом сценарии через месяц-два россияне будут вынуждены взять оперативную паузу, так и не захватив ни один из этих городов. На самом деле у у врага тоже есть свои проблемы. Действия противника в Курской области продемонстрировали, что у него есть нехватка резервов. Того количества войск, которые Москва собрала там для контрнаступления, недостаточно для успешного и быстрого вытеснения ВСУ. Вероятно, эти силы нужно будет наращивать.

Один из собеседников в Силах обороны прогнозирует, что уже этой осенью перед врагом может возникнуть дилемма: либо проводить новую волну мобилизации, либо жертвовать темпом своего наступления. Ранее Кремль не испытывал эту проблему за счет вербовки добровольцев по контракту. По данным издания, в отдельные месяцы план набора выполнялся даже на 115%.

Однако в последние месяцы этот показатель впервые стал падать. По информации источников РБК-Украина, за последний месяц план набора контрактников на войну с Украиной был выполнен менее чем на 70%. Менее пятой части срочников соглашаются переходить на контрактную службу. Это свидетельствует о том, что количество россиян, готовых идти воевать за деньги, уменьшается. Поэтому проблема добора личного состава в оккупационную армию – проблема, которая неизбежно рано или поздно предстанет перед Кремлем. А новая волна мобилизации повлечет за собой дополнительные нагрузки на российский бюджет и порцию социального недовольства, без которого Путин, похоже, предпочел бы обойтись.

Эвакуация из Покровска (фото: Госслужба по чрезвычайным ситуациям)

Нельзя сказать, что у Украины нет таких проблем. Однако не менее определяющим фактором для Сил обороны являются боеприпасы, техника и вооружение, львиная доля которых поступает от западных стран. Поэтому позиции Украины до конца этого года и непосредственно к началу переговоров будут определяться объемом помощи от партнеров.

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При этом и в Киеве, и западных столицах в целом существует убеждение, хотя и не безусловное, что в следующем году боевые действия все же прекратятся, в любом из возможных форматов. Так, несколько источников подтвердили РБК-Украина, что американцы прямо говорят нашим властям о необходимости готовиться к выборам уже в следующем году (и даже, возможно, уже в конце следующей весны).

А это априори означает отмену военного положения – после долгих дискуссий все и в Киеве, и в Вашингтоне согласились, что во время войны выборы нормальные выборы провести нереально.

Однако еще до отмены военного положения боевые действия должны прекратиться де-факто, или с подписанием каких-либо документов или без этого. Затем начнется переходный этап, чтобы иметь гарантию, что прекращение огня устойчиво. Поэтому от прекращения боевых действий до даты выборов, по оценкам одного из собеседников, может пройти полгода – тем более, что перед голосованием предстоит провести огромный объем подготовительной работы.

Однако ни один из источников РБК-Украина так и не смог дать ответ на ключевой вопрос: как на практике можно привести к единому знаменателю максималистские и взаимно противоречивые требования Украины и страны-агрессора, воплощенные в "формуле мира" и так называемых "требованиях Путина" о сдаче Украиной части подконтрольной ныне территории, в дополнение к уже оккупированным россиянами землям. Как никто не смог и определить возможное поле для компромиссов.

Но если усиливающееся представление о том, что в следующем году активная фаза боевых действий прекратится, будет реализовано на практике, это будет означать, что ни одна из сторон не одержала решающей победы. "Это будет означать, что мы выстояли в первом раунде, и это само по себе чудо: выстояли против России, с ее ресурсами. Но Россия точно захочет второй раунд. И нашей задачей будет этого второго раунда не допустить", – резюмирует один из собеседников РБК-Украина.