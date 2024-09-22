У "Хезболлы" много врагов. Герцог отверг причастность Израиля к подрыву пейджеров

Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность своей страны к массовому подрыву пейджеров и раций, которыми пользуются боевики "Хезболлы" в Ливане. Это первый официальный комментарий представителя израильской власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Sky News .

В частности, его спросили о том, несет ли Израиль ответственность за массовые подрывы пейджеров и раций в Ливане. В ответ он отверг "любую связь Израиля с тем или иным источником операций", но не привел дополнительных доказательств.

"У "Хезболлы" много врагов, довольно много. "Хезболла" душит Ливан, создает хаос в Ливане снова и снова, и снова. Мы здесь просто для того, чтобы защищать себя. Это все, что мы делаем. И мы ясно даем понять, что мы должны принять меры. Как поступила бы любая нормальная страна, чтобы защитить свой народ", - заявил Герцог и повторил, что Израиль не хочет войны с Ливаном.

Как пишет Sky News, опровержение Герцога выходит за рамки официального ответа правительства Израиля, которое до сих молчит об атаке. И обращает внимание на то, что подрыв пейджеров произошел примерно в то время, когда Израиль объявил о вступлении в новую фазу на севере страны, после чего провел несколько мощных обстрелов "Хезболлы" в Ливане.

Тем временем премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что за последние несколько дней Армия обороны нанесла ряд ударов, которые "Хезболла" не могла себе представить.

"Если до нее еще не дошел сигнал, я обещаю, она его получит", - отметил он и добавил, что Израиль полон решимости вернуть эвакуированных с северных районов жителей в свои дома.

Массовый подрыв пейджеров

17 сентября в Ливане произошла серия взрывов, позже стало известно о детонации пейджеров, которыми пользуются боевики "Хезболлы". На следующий день массово взрывались рации.

Сообщалось о гибели не менее 37 человек, еще около 3000 получили ранения. Детальнее о взрывах в Ливане и их последствиях - в отдельном материале РБК-Украина.

Как пишет ABC, операция готовилась в течение 15 лет. По данным Reuters, за атакой стоит израильская спецслужба "Моссад". До этого боевики "Хезболлы" заказали около 5000 пейджеров тайваньской компании Gold Apollo. Предполагается, что в устройства установили плату со взрывчаткой, которая активируется при получении определенного кода.