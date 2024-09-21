Не только F-16 и Mirage-2000. Консультации идут еще по двум типам самолетов, - Умеров
Украина консультируется с партнерами насчет поставок истребителей западного образца нескольких типов. И речь не только о Mirage-2000 и F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Рустема Умерова в эфире телемарафона.
По его словам, в процессе перехода на западные платформы есть три фокуса: тренировки, развитие своей инфраструктуры и передача самолетов.
"Сейчас у нас уже есть от партнеров то, что они дают нам commitment (обязательство, - ред.) по F-16, commitment дают по "миражам". Консультации идут по Gripen, консультации идут по Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут… Скоро у нас будут результаты, которые мы будем анонсировать. Надеюсь, вскоре мы сообщим", - отметил министр.
F-16 в Украине
Первые самолеты F-16 украинские Воздушные силы получили в начале августа. Сколько именно, неизвестно, но западные СМИ писали о партии из 6 единиц. Эти самолеты не выполняют задачи на фронте, а принимают участие в отражении ракетных и дроновых атак.
В одной из таких атак был потерян первый F-16, который пилотировал Алексей Месь с позывным "Мунфиш". По данным Breaking Defense, самолет мог случайно пролететь через облако обломков успешно сбитой ракеты. Партнеры Украины обещают поставить еще несколько единиц до конца года.
Что с поставками Mirage-2000
Французский президент Эммануэль Макрон объявил о намерении передать эти истребители летом 2024 года. Детали инициативы неизвестно, но Воздушные силы Украины считают, что самолеты смогут эффективно выполнять боевые задачи.
Как пишет издание SudOuest, часть истребителей Mirage-2000-5 будет модернизирована, чтобы улучшить возможности атаковать наземные цели. Вероятно, речь об адаптации самолетов к бомбам AASM. Таким образом, "миражи" отойдут от традиционной роли перехватчика.
Напомним, в июле стало известно, что Украина договаривается со Швецией о поставках истребителей JAS-39 Gripen, несмотря на приоритет на F-16. Хотя шведская сторона отмечает, что именно Киев якобы решил, что для него слишком много иметь сразу несколько типов боевых самолетов.
Что касается Eurofighter Typhoon, то раньше конкретных официальных заявлений по этому поводу не было.
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