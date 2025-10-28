ua en ru
В Тернополе открыли 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: как он работает

Вторник 28 октября 2025 16:44
UA EN RU
В Тернополе открыли 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: как он работает Военные рекрутеры в Тернополе предоставляют полный спектр услуг (фото: пресс-служба центра рекрутинга)
Автор: Ирина Костенко

В Тернополе открыли офис 1 центра рекрутинга Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу центра.

Где в Тернополе открыли офис 1 центра рекрутинга

Рекрутинг в Украине набирает обороты - количество желающих, которые мобилизуются или подписывают контракт с ВСУ через 1 центр рекрутинга Сухопутных войск, стабильно растет.

Для того чтобы сделать этот процесс более удобным и комфортным для граждан, начальник центра, подполковник Руслан Фурдило, принял решение об открытии региональных представительств в разных городах.

Так, представительство 1 центра рекрутинга в Тернополе заработало на центральном железнодорожном вокзале города.

В Тернополе открыли 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: как он работаетВ Тернополе появился стационарный рекрутинговый пункт (иллюстрация: пресс-служба центра)

Там каждый желающий сможет получить полный спектр услуг от рекрутеров Сухопутки:

  • бесплатную консультацию;
  • помощь в выборе должности и подразделения;
  • консультации по ВЛК и психологическому отбору;
  • проверку навыков на симуляторе FPV-дронов и т.п.

"В случае выявленного желания - сопровождаем человека на всех этапах вступления в ряды Сухопутных войск", - подчеркнула офицер 1 центра рекрутинга Алла Пунько.

Как работает офис 1 центра рекрутинга в Тернополе

Региональное представительство 1 центра рекрутинга Сухопутных войск на железнодорожном вокзале Тернополя работает:

  • с понедельника по пятницу - с 8:00 до 18:00;
  • в субботу - с 9:00 до 13:00.

В Тернополе открыли 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: как он работаетОфис 1 центра рекрутинга в Тернополе (фото: пресс-служба центра)

По словам офицера центра Ильи Абеля, там украинцы могут найти "максимально комфортные условия приобщения к Сухопутным войскам".

"Профессиональные рекрутеры, которые прилагают все усилия, чтобы помочь рекруту. Большой перечень должностей и подразделений, а также сопровождение на всем пути рекрутинга - это те преимущества, которые помогают 1 центру завоевывать доверие людей", - объяснил он.

Стоит отметить, что 1 центр рекрутинга обеспечивает профессиональными кадрами все приоритетные подразделения Сухопутных войск ВСУ, в том числе и по проекту "Контракт 18-24".

"После нашей консультации кандидат определяется, на какую должность хочет попасть, рассказывает о своем образовании и ожиданиях от службы. Мы подбираем воинскую часть, он согласовывает ее, проходит психологические тесты и военно-врачебную комиссию. Далее мы оформляем личное дело - и кандидат отправляется на БЗВП", - поделился рекрутер стационарного пункта Дмитрий Андрейчик.

В завершение в 1 центре рекрутинга сообщили, что останавливаться не планируют, поэтому в ближайшее время можно ожидать открытия новых представительств в регионах Украины.

Напомним, 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ - это отдельное подразделение, сформированное в соответствии с директивой:

  • министра обороны Украины;
  • главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Благодаря его работе, каждый гражданин имеет возможность самостоятельно выбрать себе место службы в рядах Сухопутных войск - от должности до подразделения и места несения службы.

По состоянию на 28 октября текущего года, представительства (офисы) 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ уже действуют в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Сумах.

Кроме того, 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ запустил специальную онлайн-платформу lfrecruiting.com.ua, которая упрощает процесс мобилизации и позволяет каждому желающему подать заявку на службу без бюрократии, очередей и посредников.

Стоит отметить, что службу в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ проходят участники боевых действий, поэтому они по собственному опыту всегда могут подсказать, на что именно рекруту стоит обращать внимание при выборе должности в Силах обороны Украины.

Читайте также, как работает 1 центр рекрутинга Сухопутных войск в Киеве.

Тернополь Вооруженные силы Украины служба в армії послуги ВЛК Мобилизация в Украине Документы Военный
