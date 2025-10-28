В Тернополе открыли 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: как он работает

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу центра.

Где в Тернополе открыли офис 1 центра рекрутинга

Рекрутинг в Украине набирает обороты - количество желающих, которые мобилизуются или подписывают контракт с ВСУ через 1 центр рекрутинга Сухопутных войск, стабильно растет.

Для того чтобы сделать этот процесс более удобным и комфортным для граждан, начальник центра, подполковник Руслан Фурдило, принял решение об открытии региональных представительств в разных городах.

Так, представительство 1 центра рекрутинга в Тернополе заработало на центральном железнодорожном вокзале города.

В Тернополе появился стационарный рекрутинговый пункт (иллюстрация: пресс-служба центра)

Там каждый желающий сможет получить полный спектр услуг от рекрутеров Сухопутки:

бесплатную консультацию;

помощь в выборе должности и подразделения;

консультации по ВЛК и психологическому отбору;

проверку навыков на симуляторе FPV-дронов и т.п.

"В случае выявленного желания - сопровождаем человека на всех этапах вступления в ряды Сухопутных войск", - подчеркнула офицер 1 центра рекрутинга Алла Пунько.

Как работает офис 1 центра рекрутинга в Тернополе

Региональное представительство 1 центра рекрутинга Сухопутных войск на железнодорожном вокзале Тернополя работает:

с понедельника по пятницу - с 8:00 до 18:00;

в субботу - с 9:00 до 13:00.

Офис 1 центра рекрутинга в Тернополе (фото: пресс-служба центра)

По словам офицера центра Ильи Абеля, там украинцы могут найти "максимально комфортные условия приобщения к Сухопутным войскам".

"Профессиональные рекрутеры, которые прилагают все усилия, чтобы помочь рекруту. Большой перечень должностей и подразделений, а также сопровождение на всем пути рекрутинга - это те преимущества, которые помогают 1 центру завоевывать доверие людей", - объяснил он.

Стоит отметить, что 1 центр рекрутинга обеспечивает профессиональными кадрами все приоритетные подразделения Сухопутных войск ВСУ, в том числе и по проекту "Контракт 18-24".

"После нашей консультации кандидат определяется, на какую должность хочет попасть, рассказывает о своем образовании и ожиданиях от службы. Мы подбираем воинскую часть, он согласовывает ее, проходит психологические тесты и военно-врачебную комиссию. Далее мы оформляем личное дело - и кандидат отправляется на БЗВП", - поделился рекрутер стационарного пункта Дмитрий Андрейчик.

В завершение в 1 центре рекрутинга сообщили, что останавливаться не планируют, поэтому в ближайшее время можно ожидать открытия новых представительств в регионах Украины.