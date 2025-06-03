Онлайн-мобилизацию запустили в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск: как это работает
В ВСУ теперь можно присоединиться онлайн. 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ запустил онлайн-платформу lfrecruiting.com.ua, что упрощает процесс мобилизации и позволяет каждому желающему подать заявку на службу без бюрократии, очередей и посредников.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Что такое 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ
1 центр рекрутинга - это специализированное подразделение Сухопутных войск ВС Украины, которое занимается:
- информационной кампанией по службе в армии;
- привлечением добровольцев в конкретные боевые подразделения;
- сопровождением кандидатов на всех этапах рекрутинга;
- налаживанием прозрачной коммуникации между военными частями и обществом.
Его главная цель - перевести процесс вступления в армию на современные рельсы, чтобы обеспечить оперативность, удобство и прозрачность каждому желающему присоединиться к борьбе с российскими оккупантами.
Сайт lfrecruiting.com.ua: как он работает
На официальной онлайн-платформе Центра можно подать заявку в конкретную воинскую часть всего за несколько минут. Сервис ориентирован как на тех, кто никогда не служил, так и на опытных военных, которые хотят снова стать в ряды ВСУ.
Для этого нужно:
- перейти на страницу с перечнем бригад: https://lfrecruiting.com.ua/brigades;
- выбрать часть, которая вам подходит (например, 47 ОМБр, 128 ОГШБр, 3 ОШБр и т.д.);
- нажать кнопку "Подать заявку";
- заполнить анкету с базовыми данными (имя, возраст, город, номер телефона).
После подачи заявки рекрутер позвонит вам или отправит сообщение и разъяснит дальнейшие шаги.
Кому подходит такая форма набора
Платформа lfrecruiting.com.ua создана для широкого круга желающих:
- военнообязанных, которые готовы проходить службу по мобилизации или контракту;
- молодежи до 25 лет, которые стремятся присоединиться к Силам обороны Украины по проекту "Контракт 18-24";
- ветеранов, которые хотят вернуться к службе в боевых бригадах;
- добровольцев, которые еще не служили, но имеют высокую мотивацию;
- специалистов (медиков, водителей, операторов дронов, связистов и т.д.).
Для большинства подразделений доступны должности как в боевых частях, так и в тыловых, в зависимости от навыков и физического состояния кандидата. Узнать больше информации о должностях можно на официальном телеграмм-канале https://t.me/lfrecruiting, где Центр публикует интересные и информативные видеоматериалы.
Преимущества такого подхода:
- выбор части по собственному усмотрению,
- прямой контакт с бригадой,
- возможность напрямую задавать вопросы и сразу получить ответы на них;
- ускоренное прохождение ВВК в Киеве и психологических тестов;
- прозрачность процесса.
Возможные риски
Сайт lfrecruiting.com.ua - официальная платформа Министерства обороны Украины, разработанная в партнерстве с военными подразделениями. Данные пользователей защищены, а доступ имеют только уполномоченные рекрутеры. Вся деятельность согласована с Генеральным штабом ВСУ.
Поэтому заполнение анкеты не обязывает вас к немедленному вступлению в армию, но позволяет получить всю необходимую информацию и подготовиться к следующим этапам.
В 1 центре рекрутинга в Сухопутные войска ВСУ отмечают, что в ситуации, когда на карту поставлено существование Украины как государства, важно действовать. Тех, кто готов защищать страну, призывают не медлить. Кроме того, онлайн-рекрутинг позволяет выбрать свою бригаду, своих собратьев и свою историю в составе ВСУ.
Напомним, до 5 июня 2025 года мужчины в возрасте 25-60 лет, которых ранее признали "ограниченно годными" к службе, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. Если этого не сделать вовремя - грозит штраф до 25 500 гривен и возможность быть внесенным в розыск. Это связано с новым законом, который отменил понятие "ограниченно годный".
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