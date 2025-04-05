"Мы как HR, только VIP-класса". Как работает первый центр рекрутинга Сухопутных войск в Киеве

Люди на фронте всегда очень нужны, и в Украине открываются центры рекрутинга различных формирований Сил Обороны, где можно выбрать себе интересные должности. Выбрать добровольно, без принуждения. И в итоге попасть на службу туда, куда планировали. Как проходит подбор вакансий и мобилизация в центре рекрутинга Сухопутных войск – в материале РБК-Украина.

Весной 2024-го в Украине приняли решение о создании центра рекрутинга по укомплектованию воинских частей и подразделений Сухопутных войск. Осенью прошлого года Сухопутные войска открыли свой первый центр рекрутинга в Киеве.

"Мы понимаем, что доверие – это одна из основ существования военных коллективов. Оно является залогом выполнения задач, сохранения жизней, эффективной боевой работы", – писали тогда на странице Сухопутных войск.

Главное, с чем помогает центр, – гарантированно попасть именно на ту должность и то подразделение, куда хочет сам человек.

РБК-Украина побывало в этом центре и рассказывает, как прийти на прием к рекрутерам и о каких вакансиях украинцы спрашивают чаще всего.

ТЦК и СП и 1 центр рекрутинга: в чем разница

"Мы как HR, только вип-класса. Лично человека везде сопровождаем, во всем содействуем. Человек к нам сам спокойно приходит, и так же спокойно от нас уходит", – такими словами встречает на входе представитель 1 центра рекрутинга Сухопутных войск Илья Абель.

Центр физически работает по адресу улица Ольжича 10А в Киеве, но принимает заявки от людей со всей Украины. В помещении центра есть кабинеты, где проходят собеседования, делают направление на прохождение ВВК, изучение психологического состояния кандидата и заключительный этап формирования личного дела. Есть колл-центр, где обрабатывают телефонные звонки и заявки с сайта.

"Наше главное отличие от ТЦК в том, что мы предоставляем 100% гарантию попадания именно туда, где человек хочет проходить службу. Если вы собрались идти, скажем, оператором БПЛА в 92 бригаду, то именно туда вы и попадете", – говорит представительница центра Алла Пунько. Она сама недавно подписала контракт с Сухопутными войсками ВСУ и работает в отделе взаимодействия со СМИ.

После собеседования с рекрутером добровольцев связывают напрямую с бригадой

"Мы не за количество, а за качество. За месяц мы провели через наш центр около 250 человек и с каждым днем количество желающих увеличивается. Это полное сопровождение. И это все – мотивированные люди", – отмечает начальник 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск Руслан Фурдило.

Гарантированно попасть в нужную бригаду помогает то, что в воинские части людей направляют напрямую по мобилизации.

"Если вас мобилизует сам ТЦК, то мужчине говорят: ты нарушил правила воинского учета или тебя объявили в розыск. Поэтому ты идешь туда, куда надо, согласно мобилизационному плану. А у нас – другой подход. Все добровольно", – говорит Руслан.

Как проходит мобилизация

Центр работает в будние дни с 9 утра до 6 вечера. Можно приходить без предварительной записи. Сначала с человеком общается рекрутер центра, а затем - рекрутер той бригады, куда хочет попасть доброволец.

"Если все вопросы согласованы, кандидат и рекрутер пришли к согласию относительно должности в данном подразделении, дальше мы начинаем следующий этап. Желающих служить на контракте отправляем на прохождение ВВК и изучение психологического состояния. Если по результатам изучения кандидат рекомендован к прохождению службы по контракту, формируем личное дело и направляем кандидата в учебный центр", – рассказывает Алла Пунько.

В центре для этого есть собственный транспорт. Везут в учебный центр не сразу, а когда формируется группа из достаточного количества людей.

"Сейчас много мифов о том, что якобы сразу отправляют на "ноль". Все не так. На самом деле около трех месяцев проходит до того, как человек только попадет на боевые задачи, перед этим есть комплексное обучение, и оно качественное", – говорит Алла Пунько.

"В тестирование входят тесты на IQ, психологические тесты. В целом это своего рода комплекс тестирований, который должен составить представление о психологическом портрете человека. Но такие тесты надо проходить только тем кандидатам, кто идет на контрактную службу. Мобилизация этого не предусматривает и в целом процесс оформления проходит быстрее", – добавляет она.

В центре рекрутинга также обрабатывают заявки с сайта, а колл-центр принимает звонки

Минимальный период, на который сейчас можно подписать контракт – 1 год, в том числе тем, кто добровольно идет служить в возрасте 18-24 лет.

За подписание "обычного" контракта также выплачивается единовременное денежное пособие: от 24 до 30 тысяч. Также для контрактников предоставляется и ряд других льгот, предусмотренных законами Украины.

Можно приходить, когда пришла повестка

В центр рекрутинга можно приходить выбирать должности и в ситуациях, когда человек получил повестку на уточнение данных или на прохождение ВВК. Но если у вас уже боевая повестка, то это означает фактически отправку мобилизованного на службу. В таком случае через центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ осуществить оформление уже не возможно.

"Когда вы только получили первую повестку, у вас есть право выбора. Пожалуйста, обращайтесь, поможем", – говорит Руслан Фурдило.

По его словам, представители центра рекрутинга Сухопутных войск сопровождают человека на всех этапах: и ВВК, и направление в воинскую часть.

Когда человек через знакомых заранее сам уже нашел себе место в конкретной бригаде, в 1 центре рекрутинга могут помочь и в таком сопровождении.

"Если бригада находится именно в Сухопутных войсках, то ограничений по содействию с нашей стороны нет. Тем более, если человек уже нашел место и там его уже ждут. Через наш центр рекрутинга Сухопутных войск это можно сделать значительно быстрее", – отмечает Илья Абель.

Желающие поступить на контракт проходят психологические тесты

Дают справку-бронь на случай, если остановит ТЦК

Бывает что на блокпостах или в других местах ТЦК и СП останавливает тех, кто уже находится в процессе оформления, но еще не прошел ВВК. Чтобы не было лишних проблем, в рекрутинговом центре дают справку-бронь, где указано, что этого кандидата уже отобрали, но указывается действие справки сроком в двое суток.

"Его останавливают, проверяют документы, видят бронь. Он говорит: "Я уже еду в 1 центр рекрутинга Сухопутных войск на оформление в то подразделение, которое мне предоставил рекомендательное письмо". На справке-броне указан номер нашего ответственного исполнителя. ТЦК и СП может перезвонить, мы уточняем эти данные. И человек дальше едет в воинскую часть или на оформление в 1 центр рекрутинга Сухопутных войск", – объясняет Руслан Фурдило.

После визита к рекрутерам, если человек выбрал должность и готов присоединиться к войску, то домой идет уже с готовым личным делом и с предписанием на прибытие в воинскую часть.

Это в ситуациях, если человек проходил службу в течение 10 лет. Но справку-бронь в любом случае выдают для всех рекрутов, чтобы кандидат имел возможность беспрепятственно добраться до выбранного им подразделения.

После визита к рекрутерам, человек идет домой уже с готовым личным делом и с предписанием на прибытие в воинскую часть

О карьере в ВСУ и популярных вакансиях

Больше всего добровольцев спрашивает о вакансиях операторов БПЛА. Среди подразделений Сухопутных войск самыми популярными являются подразделения программы "Линия Дронов" (полк "Ахилес", "К-2", "Рарог" и "Птахи Мадьяра"). Популярны также вакансии водителей, медиков. Интересуются должностями стрелков, пулеметчиков, гранатометчиков.

Во время войны актуальны и связисты. Они обеспечивают бесперебойную связь между подразделениями и штабами, а это критически важно в условиях ведения боевых действий. Нужны также военные психологи. Если еще не выбрали, кем хотите быть, то рекрутеры проконсультируют, какие должности актуальные.

"Видим, что больше людей приходит, когда запускаем различные рекламные кампании. Когда делаем смс-рассылки, люди на них реагируют. Приходил молодой кандидат, его спрашивали, почему он выбрал именно 72-ю бригаду. Сказал, что просто понравился их шеврон, красиво выглядит", – говорит Алла.

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По словам руководителя центра Руслана Фурдила, девушки, которые хотят служить в ВСУ – это далеко не редкость. Другое дело, что они иногда могут не соответствовать той должности, на которую хотят идти. Это, говорит он, не из-за гендерного неравенства, а прежде всего из-за особенностей работы. Потому что часто приходится иметь сильные физические нагрузки. Но вот недавно приходила 18-летняя девушка, которая шла стрелком-санитаром в Третью штурмовую бригаду.

С начала старта программы добровольной контрактной службы для молодежи через 1 центр рекрутинга в ряды ВСУ присоединилось уже около сотни молодых парней и девушек в возрасте 18-24 года. Интересно, что больше всего желающих среди тех, кому 18-21.

Иногда бывает, что человек в гражданской жизни имел опыт работы в медиа и хочет дальше работать в ВСУ, например, в пресс-службе. Чаще такие вакансии предусмотрены для офицеров, чем для рядовых. Но в центре рекрутинга говорят, что на такие вакансии солдатам попасть тоже возможно.

Начальник 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск Руслан Фурдило

"Есть вакансии солдата-фотографа. Их надо искать по конкретным бригадам. Где-то такие должности свободны исключительно офицерские, но и для солдат тоже встречаются", – объясняет Алла Пунько.

"Есть распоряжение главкома относительно тех, кто изъявил желание служить по контракту: их без их согласия не могут никуда переводить в течение полугода, – говорит Руслан Фурдило, – Полгода его никто не имеет права перевести в другое подразделение без его согласия. А дальше все зависит от человека. Как он себя проявит профессионально, какие будет показывать способности. Да и на практике командир такого человека не отдаст. Я раньше был командиром батальона. Всех профессиональных людей держал одной командой".

На практике и выбор вакансии, и карьерный рост в структурах Сил Обороны во многом зависит от самого человека, говорят в центре Сухопутных войск.

"На самом деле, я вам скажу, таких в Вооруженных Силах большинство: люди приходят в армию и видят там возможности, о которых не знали раньше, – отмечает руководитель центра рекрутинга, – А если командир хороший, то росту только способствует. Вы сами видите, сейчас во всех крутых подразделениях – молодые амбициозные командиры, за которыми идут люди. Они видят ведение боевых действий по-новому. Они понимают, что ребят надо беречь. И многие в ВСУ могут быстро дорасти до высоких должностей".

Первый центр рекрутинга Сухопутных войск расположен в Киеве на ул. Ольжича 10А. Для консультации можно звонить по номеру: 0800503696 или подать заявку на сайте.