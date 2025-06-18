От услуг до симулятора дронов: в Одессе открыли 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ
Сегодня, 18 июня 2025 года, в Одессе открыли 1 центр рекрутинга Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра.
Что стоит знать о 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ
1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ - это отдельное подразделение, сформированное в соответствии с директивой:
- министра обороны Украины;
- главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Благодаря его работе, каждый гражданин имеет возможность самостоятельно выбрать себе место службы в рядах Сухопутных войск - от должности до подразделения и места несения службы.
В каких городах уже работают представительства Центра
По состоянию на 18 июня, представительства 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ уже действуют:
Стоит отметить, что службу в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ проходят участники боевых действий, поэтому они по собственному опыту всегда могут подсказать, на что именно рекруту стоит обращать внимание при выборе должности в Силах обороны Украины.
Где найти 1 центр рекрутинга Сухопутных войск в Одессе
Согласно информации пресс-службы 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, география его доступности расширилась (по инициативе главы Центра, подполковника Руслана Фурдило).
"К карте городов, где действуют представительства, добавилась славная казацкая жемчужина на берегу Черного моря - город Одесса", - сообщили украинцам.
Так, открытие стационарного пункта состоялось сегодня на Центральном железнодорожном вокзале города (по адресу: Привокзальная площадь, 2).
Представительство 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ в Одессе (фото: пресс-служба центра рекрутинга)
Что предлагают военные рекрутеры Центра
Подробно ознакомиться со списком боевых подразделений и их должностями можно онлайн - по соответствующей ссылке. После этого украинцам советуют приходить к специалистам Центров.
"Если вы этого не сделаете, то всю необходимую информацию рекрутеры донесут вам сами", - отметили в пресс-службе 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.
Более того, рекрутеры "на месте" помогут заинтересованным лицам выбрать оптимальную должность, учитывая:
- гражданский опыт;
- физические возможности;
- умения;
- звание.
Преимущества, которые предлагает Центр в Одессе
Среди преимуществ, которые предлагает 1 центр рекрутинга Сухопутных войск в Одессе, следует отметить возможность формирования на месте всех необходимых документов (в том числе и для подписания контракта по проекту "Контракт 18-24") - от личного дела до прохождения психологических тестов и ВВК.
"Таким образом, здесь вы получите полный пакет услуг, которые ранее были доступны только при личном посещении офиса 1 центра рекрутинга Сухопутки в Киеве", - объяснили гражданам.
Украинцам напомнили также, что сейчас беспилотные системы меняют ход войны и непосредственно влияют на правила и условия ведения боевых действий. Поэтому многие выбирают должность оператора дронов.
Для тех, кто рассматривает такой вариант службы, на территории одесского хаба 1 центра рекрутинга Сухопутных войск есть возможность протестировать свои навыки на симуляторе.
"Ведь только после налета определенного количества часов именно на таких симуляторах в дальнейшем бойцов допускают к боевым дронам. Поэтому - приходите и испытайте свои возможности", - подытожили в пресс-службе Центра.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ запустили онлайн-мобилизацию.
Читайте также, как работает первый центр рекрутинга Сухопутных войск в Киеве.
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