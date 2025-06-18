От услуг до симулятора дронов: в Одессе открыли 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ

Сегодня, 18 июня 2025 года, в Одессе открыли 1 центр рекрутинга Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра.

Что стоит знать о 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ

1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ - это отдельное подразделение, сформированное в соответствии с директивой:

министра обороны Украины;

главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Благодаря его работе, каждый гражданин имеет возможность самостоятельно выбрать себе место службы в рядах Сухопутных войск - от должности до подразделения и места несения службы.

В каких городах уже работают представительства Центра

По состоянию на 18 июня, представительства 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ уже действуют:

Стоит отметить, что службу в 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ проходят участники боевых действий, поэтому они по собственному опыту всегда могут подсказать, на что именно рекруту стоит обращать внимание при выборе должности в Силах обороны Украины.

Где найти 1 центр рекрутинга Сухопутных войск в Одессе

Согласно информации пресс-службы 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, география его доступности расширилась (по инициативе главы Центра, подполковника Руслана Фурдило).

"К карте городов, где действуют представительства, добавилась славная казацкая жемчужина на берегу Черного моря - город Одесса", - сообщили украинцам.

Так, открытие стационарного пункта состоялось сегодня на Центральном железнодорожном вокзале города (по адресу: Привокзальная площадь, 2).

Представительство 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ в Одессе (фото: пресс-служба центра рекрутинга)

Что предлагают военные рекрутеры Центра

Подробно ознакомиться со списком боевых подразделений и их должностями можно онлайн - по соответствующей ссылке. После этого украинцам советуют приходить к специалистам Центров.

"Если вы этого не сделаете, то всю необходимую информацию рекрутеры донесут вам сами", - отметили в пресс-службе 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.

Более того, рекрутеры "на месте" помогут заинтересованным лицам выбрать оптимальную должность, учитывая:

гражданский опыт;

физические возможности;

умения;

звание.

Преимущества, которые предлагает Центр в Одессе

Среди преимуществ, которые предлагает 1 центр рекрутинга Сухопутных войск в Одессе, следует отметить возможность формирования на месте всех необходимых документов (в том числе и для подписания контракта по проекту "Контракт 18-24") - от личного дела до прохождения психологических тестов и ВВК.

"Таким образом, здесь вы получите полный пакет услуг, которые ранее были доступны только при личном посещении офиса 1 центра рекрутинга Сухопутки в Киеве", - объяснили гражданам.

Украинцам напомнили также, что сейчас беспилотные системы меняют ход войны и непосредственно влияют на правила и условия ведения боевых действий. Поэтому многие выбирают должность оператора дронов.

Для тех, кто рассматривает такой вариант службы, на территории одесского хаба 1 центра рекрутинга Сухопутных войск есть возможность протестировать свои навыки на симуляторе.

"Ведь только после налета определенного количества часов именно на таких симуляторах в дальнейшем бойцов допускают к боевым дронам. Поэтому - приходите и испытайте свои возможности", - подытожили в пресс-службе Центра.