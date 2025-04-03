Самые популярные специальности в центрах рекрутинга: какую службу в армии выбирают добровольцы

В Министерстве обороны Украины рассказали, какие специальности являются самыми востребованными в центрах рекрутинга украинской армии. Речь идет о тех направлениях службы, которые выбирали добровольцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В завершение в Министерстве обороны отметили, что в целом перечисленные специальности составляют 71% среди всех добровольцев, которые завершили оформление в Силы обороны Украины через центры рекрутинга.

Выбрать именно это направление решили 16% от всех кандидатов, которые уже получили должность в подразделениях Сил обороны Украины.

Согласно анализу МОУ военных специальностей, которые выбирали добровольцы (обратившиеся в центры рекрутинга украинской армии), со времени открытия первого центра в феврале 2024 года наибольшим спросом пользовались специальности, связанные с БПЛА.

Мобилизация и рекрутинг в Украине

Напомним, всеобщая мобилизация является процессом привлечения граждан в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования для обороны государства в условиях полномасштабной войны с РФ (на фоне угрозы суверенитету и территориальной целостности страны).

В начале ноября 2023 года в Украине утвердили Концепцию военной кадровой политики до 2028 года. Этот документ определил стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время.

Несколько позже в Минобороны сообщили, что начали проект рекрутинга - для обеспечения армии и других силовых структур надлежащим количеством личного состава.

Эксперты объяснили, что этот проект позволяет людям выбирать конкретное подразделение и определенную должность, чтобы их гражданский опыт был наиболее полезным.

С октября 2024 года правила мобилизации в Украине несколько изменили.

В конце ноября стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.

Такое нововведение должно улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев.

Сейчас в Украине работают 49 рекрутинговых центров украинской армии. Они расположены преимущественно в помещениях ЦПАУ (ЦНАП). Там все желающие могут получить консультацию насчет присоединения к Силам обороны Украины на условиях конфиденциальности.

Важно, что на территории центров запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.

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