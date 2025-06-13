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Хаб для будущих воинов. Во Львове открыли 1 центр рекрутинга Сухопутных войск

Пятница 13 июня 2025 16:58
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Хаб для будущих воинов. Во Львове открыли 1 центр рекрутинга Сухопутных войск Рекрутинговый центр будет работать на вокзале (фото: предоставлено пресс-службой)
Автор: Василина Копытко

13 июня во Львове заработало представительство 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Его открыли на Центральном железнодорожном вокзале. Отныне жители города и его гости могут непосредственно пообщаться со специалистами относительно вариантов мобилизации, узнать об актуальных вакансиях в бригадах Сухопутных войск, а также получить консультацию по вопросам подписания контракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Присоединиться к Сухопутным войскам стало проще

Инициатором открытия представительства стал начальник Центра подполковник Руслан Фурдило.

"Поддержка желающих присоединиться к Силам обороны - наш приоритет. Раньше потенциальным рекрутам приходилось ехать в Киев, чтобы пройти ВВК, тесты и оформить документы. Это отнимало время и деньги. Открыв свой хаб в славном городе Льва, мы сможем упростить присоединение к подразделениям Сухопутных войск ВСУ не только для львовян, но и всех украинцев, живущих в западной части нашей страны. Ведь добраться до Львова им будет значительно проще, чем ехать в Киев", - заявил Фурдило.

Теперь все услуги, которые предоставляет 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, можно получить в удобном стационарном рекрутинговом пункте, который будет работать на железнодорожном вокзале в ежедневном формате, кроме воскресенья, с 8 до 18 часов по будням и до 14:00 в субботу.

Хаб для будущих воинов. Во Львове открыли 1 центр рекрутинга Сухопутных войскНачальник Центра подполковник Руслан Фурдило (фото: предоставлено пресс-службой)

Что предлагает 1 центр рекрутинга

1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ - молодое подразделение, которое начало работу только в прошлом году. Однако под руководством Руслана Фурдила за это время смогло достичь уже значительных результатов и заслуженно получить уважение и узнаваемость.

Многие из тех, кто недавно еще был гражданским, присоединился к Сухопутным войскам именно благодаря 1 центру рекрутинга. Теперь они рекомендуют его друзьям и знакомым. Центр имеет немало преимуществ: от профессиональной команды с реальным боевым опытом до высокого уровня сервиса. Специалисты не просто консультируют, а делятся личными советами - какую должность лучше выбрать, на что обратить внимание при оформлении, чтобы служба была эффективной и комфортной.

Во львовском представительстве каждый сможет выбрать должность, перечень которых доступен на сайте lfrecruiting. Здесь также можно получить ответы на вопросы, которые вас интересуют, узнать все детали службы, подписать контракт, в том числе и по проекту "Контракт 18-24".

Весомым преимуществом является возможность ускоренного прохождения ВВК, тестов и формирования дела со специалистами 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ во Львове. Пройдя все эти этапы, рекрутер сразу едет в воинскую часть или учебный центр для прохождения БЗВП.

Ранее мы писали о том, что в начале июня 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ запустил онлайн-платформу lfrecruiting.com.ua, что упрощает процесс мобилизации и позволяет каждому желающему подать заявку на службу без бюрократии, очередей и посредников.

Читайте также о том, как работает рекрутинговый центр 14 полка БпАК.

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