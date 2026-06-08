Туск призвал Зеленского и Навроцкого к переговорам из-за "бессильной дипломатии" по УПА

Президентам Украины и Польши нужно провести прямые переговоры, чтобы эмоции не разрушили солидарность на фоне агрессии РФ.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X.

По словам Туска, поскольку традиционная дипломатия не принесла никаких результатов, он решил публично обратиться к президентам Украины и Польши Владимиру Зеленскому и Каролю Навроцкому.

"Прежде чем эмоции разрушат нашу солидарность, которая родилась в противодействии российской угрозе. Сотрудничество отвечает интересам обоих наших государств и народов, тогда как конфликт - в интересах Москвы. Это, пожалуй, очевидно для всех нас", - подчеркнул польский премьер.

Что известно о скандале из-за УПА

Напомним, 26 мая Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру спецопераций "Север" наименование "имени Героев УПА". Такое решение объяснили высокой эффективностью подразделения во время выполнения боевых задач.

После этого Кароль Навроцкий заявил, что допускает возможность лишения Зеленского высшей государственной награды Польши.

В МИД Украины подчеркнули, что Киев не имел целью оскорбить польское общество. В ведомстве отметили, что для украинцев УПА прежде всего символизирует борьбу против российской имперской политики и оккупации.