ua en ru
Пн, 01 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Польский город убрал флаг Украины с ратуши из-за решения Зеленского

15:05 01.06.2026 Пн
2 мин
Символ солидарности, который провисел четыре года, сняли за один день
aimg Валерия Абабина
Польский город убрал флаг Украины с ратуши из-за решения Зеленского Фото: В Люблине с ратуши сняли флаг Украины (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Власти Люблина сняли флаг Украины со здания городской ратуши, который вывесили там еще в 2022 году в знак солидарности. Причина - указ президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание WP Wiadomości.

Читайте также: Скандал из-за УПА: МИД ответил Польше и напомнил, кто выигрывает от споров

Поводом стало решение Зеленского присвоить подразделению ССО "Север" почетное наименование "имени Героев УПА".

Указ вызвал острую реакцию в Польше - от МИД до президента Навроцкого.

Ратуша Люблина распространила заявление, в котором говорится, что город присоединился к другим польским городам. Чиновники разделяют критическую позицию польского МИД и посольства Польши в Киеве относительно решения Зеленского.

"Прославление формирований, ответственных за преступления против мирного населения, причиняет боль памяти польских жертв и затрудняет строительство искреннего диалога", - отметили в горсовете.

В то же время Люблин отмечает, что остается союзником Украины в борьбе за независимость и территориальную целостность. "Мы не видим противоречия между защитой исторической правды и солидарностью с народом, который стал жертвой агрессии", - говорится в заявлении.

Среди жителей города мнения о снятии флага разделились. Одни поддерживают это решение, ссылаясь на неприемлемую похвалу УПА.

Другие считают его несвоевременным, отмечая, что украинцы до сих пор воюют на передовой против российских военных.

"Я думаю, что это очень плохой момент. Я хотел бы напомнить вам, что украинцы до сих пор держат линию фронта далеко от нас. Они в определенной степени воюют с россиянами от нашего имени. А теперь мы отворачиваемся от них? Так что это не заканчивается плохо. Для меня это шаг по тонкому льду", - сказал житель Люблина.

Напомним, 26 мая Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" почетного наименования "имени Героев УПА" за образцовое выполнение боевых задач.

Президент Польши Кароль Навроцкий в ответ заявил, что рассматривает лишение Зеленского высшей государственной награды республики.

МИД Украины ответил, что Киев не намеревался оскорблять польский народ - для Украины УПА символизирует исключительно сопротивление московской имперской политике.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Война в Украине
Новости
В России заговорили о завершении войны для спасения экономики, - Reuters
В России заговорили о завершении войны для спасения экономики, - Reuters
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны