Польский город убрал флаг Украины с ратуши из-за решения Зеленского

Власти Люблина сняли флаг Украины со здания городской ратуши, который вывесили там еще в 2022 году в знак солидарности. Причина - указ президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание WP Wiadomości .

Поводом стало решение Зеленского присвоить подразделению ССО "Север" почетное наименование "имени Героев УПА".

Указ вызвал острую реакцию в Польше - от МИД до президента Навроцкого.

Ратуша Люблина распространила заявление, в котором говорится, что город присоединился к другим польским городам. Чиновники разделяют критическую позицию польского МИД и посольства Польши в Киеве относительно решения Зеленского.

"Прославление формирований, ответственных за преступления против мирного населения, причиняет боль памяти польских жертв и затрудняет строительство искреннего диалога", - отметили в горсовете.

В то же время Люблин отмечает, что остается союзником Украины в борьбе за независимость и территориальную целостность. "Мы не видим противоречия между защитой исторической правды и солидарностью с народом, который стал жертвой агрессии", - говорится в заявлении.

Среди жителей города мнения о снятии флага разделились. Одни поддерживают это решение, ссылаясь на неприемлемую похвалу УПА.

Другие считают его несвоевременным, отмечая, что украинцы до сих пор воюют на передовой против российских военных.