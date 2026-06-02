Новый скандал из-за УПА: почему Польша угрожает Зеленскому и навредит ли это Украине
Между Украиной и Польшей – очередной скандал из-за исторических вопросов. В Варшаве угрожают Киеву и лично президенту Владимиру Зеленскому серьезными последствиями.
РБК-Украина объясняет, в чем причина нынешнего конфликта и как далеко он может зайти.
Главное:
- Указ президента: триггером кризиса стало присвоение Отдельному центру ССО названия "имени Героев УПА", что вызвало официальный протест МИД Польши.
- Историческая травма: для польского общества тема УПА связана исключительно с Волынской трагедией, которую Варшава официально считает геноцидом своего народа.
- Разница восприятия: в Украине символика и деятели УПА воспринимаются как символ сопротивления агрессии Москвы, без всякого польского контекста.
- Внутренняя политика: конфликт подогревается борьбой между лагерями премьера Туска и президента Навроцкого накануне предстоящих парламентских выборов в Польше.
- Угроза евроинтеграции: Варшава использует исторические споры как инструмент давления, что потенциально может осложнить вступление Украины в ЕС.
Почему поляки так сильно возмутились на украинцев?
Триггером для возмущения в Польше стало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" почетное название - "имени Героев УПА".
Часть политиков в Польше восприняла это решение как официальную героизацию военной структуры, которую в Варшаве считают ответственной за массовые этнические чистки польского населения на Волыни во время Второй мировой войны.
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Василия Боднара и выразило ему протест против указа Зеленского. Послу также сообщили, что это решение Киева вызывает гнев в Польше и сильно отталкивает многих поляков от Украины в это сложное военное время.
Почему для Польши тема УПА является такой раздражающей?
История Польши в ХХ веке, как и Украины, довольно драматична и трагична. Поляки пережили сначала восстановление собственного государства, затем его уничтожение Третьим Рейхом и Советским Союзом, а впоследствии – и фактическую повторную оккупацию со стороны СССР.
Эти события до сих пор вызывают травматический ресентимент у значительной части общества и политикума.
До 1939 года Западная Украина была частью Польши, а на территории Галичины и Волыни проживали сотни тысяч поляков. В ходе Второй мировой войны вспыхнуло и масштабное польско-украинское противостояние.
Поэтому в коллективной памяти поляков УПА ассоциируется с кровавым межнациональным конфликтом на Волыни и в Галичине в 1943-1944 годах.
По утверждениям польских историков, в результате масштабных нападений на польские поселения погибли от 60 до 100 тысяч гражданских поляков - преимущественно женщин, детей и пожилых людей.
Украинские же историки отмечают, что этот конфликт был двусторонним, и указывают на жестокие акции со стороны польской Армии Крайовой, в результате которых погибли многие тысячи гражданских украинцев, а также на длительные репрессии против украинского населения в предыдущие десятилетия.
Почему в Украине не понимают столь сильного раздражения поляков темой УПА?
Главная причина непонимания между двумя странами заключается в том, что для рядового украинца УПА не имеет какого-то "польского" контекста – а прежде всего олицетворяет борьбу украинцев за создание собственного государства.
Будучи созданной в 1942 году, Украинская повстанческая армия вела основную борьбу против нацистских, а впоследствии – против советских войск.
Уровень знаний о польско-украинском конфликте в 1940-х годах достаточно невысок. Зато в условиях российской агрессии против Украины, с 2014-го, а особенно с 2022-го года УПА стала олицетворением сопротивления имперскому наступлению Москвы, любые другие аспекты событий 80-летней давности отошли на третий план.
Кроме того, в условиях полномасштабной войны с россиянами исторические споры с дружественной страной не выглядят приоритетом.
Какую роль в этой ситуации играет внутренняя политика Польши?
С прошлого года власть в Польше разделена. Правительство возглавляет либеральный Дональд Туск, чья Гражданская коалиция победила на парламентских выборах. Президентом же является Кароль Навроцкий – правоконсервативный политик, опирающийся на оппозиционную партию "Право и справедливость".
На 2027 год в стране запланированы парламентские выборы, поэтому оба лагеря используют различные поводы для атак друг против друга.
В контексте УПА Навроцкий сейчас имеет инициативу. Он добивается лишения президента Украины ордена Белого Орла – высшей награды Польши.
При этом решение о лишении ордена по закону должен одобрить и его главный соперник премьер Туск, который в целом значительно меньше занимается историческими вопросами.
Как пишет польское издание Onet, Навроцкий хочет втянуть Туска в игру, пытаясь "убить двух зайцев" одним выстрелом.
"С одной стороны, он (Навроцкий – ред.) кормит собственный антиукраинский электорат, а с другой – пытается напасть на премьер-министра, который имеет хорошие отношения с Зеленским. Если бы Туск не подписал такое решение, Навроцкий мог бы напасть на него за якобы неуважение к жертвам УПА", – цитирует Onet одного из министров в правительстве Туска.
Какие практические последствия для Украины может иметь конфликт с Польшей?
Варшава имеет целый ряд рычагов давления на Киев. Лидер польской ультраправой, антиукраинской партии "Конфедерация" и вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак уже призвал блокировать вступление Украины в Евросоюз из-за указа Зеленского.
Впрочем, как пояснил РБК-Украина политолог Владимир Фесенко, до определенной степени антиукраинскую политику может блокировать Дональд Туск.
"На данный момент, возможно, этот риск не является таким большим, поскольку правительство Туска – не так, чтобы проукраинское, но больше проевропейское, больше либеральное. Оно настроено на нормальные отношения с Украиной, на то, чтобы находить компромиссы", – сказал изданию Фесенко.
По его словам, в правительстве Туска есть рациональное, прагматичное отношение к Украине и понимание, что для обеих стран сейчас главное – не исторические противоречия, а борьба против общего врага и общие интересы в ЕС.
"Но если в Польше сменится правительство, и оно будет проводить такую политику, как президент Навроцкий, тогда для нас возникнут очень серьезные проблемы", – резюмировал Фесенко.
В конце концов, кроме общих интересов, Украина и Польша конкурируют в целом ряде отраслей экономики, и прежде всего – в аграрной сфере.
Все это в дополнение к проблемным вопросам истории может быть использовано, чтобы подорвать стратегическое партнерство Киева и Варшавы, которое до сих пор успешно развивалось, несмотря на периодические скандалы.