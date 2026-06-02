Новый скандал из-за УПА: почему Польша угрожает Зеленскому и навредит ли это Украине

Между Украиной и Польшей – очередной скандал из-за исторических вопросов. В Варшаве угрожают Киеву и лично президенту Владимиру Зеленскому серьезными последствиями.

РБК-Украина объясняет, в чем причина нынешнего конфликта и как далеко он может зайти.

Главное: Указ президента: триггером кризиса стало присвоение Отдельному центру ССО названия "имени Героев УПА", что вызвало официальный протест МИД Польши.

триггером кризиса стало присвоение Отдельному центру ССО названия "имени Героев УПА", что вызвало официальный протест МИД Польши. Историческая травма: для польского общества тема УПА связана исключительно с Волынской трагедией, которую Варшава официально считает геноцидом своего народа.

для польского общества тема УПА связана исключительно с Волынской трагедией, которую Варшава официально считает геноцидом своего народа. Разница восприятия: в Украине символика и деятели УПА воспринимаются как символ сопротивления агрессии Москвы, без всякого польского контекста.

в Украине символика и деятели УПА воспринимаются как символ сопротивления агрессии Москвы, без всякого польского контекста. Внутренняя политика: конфликт подогревается борьбой между лагерями премьера Туска и президента Навроцкого накануне предстоящих парламентских выборов в Польше.

конфликт подогревается борьбой между лагерями премьера Туска и президента Навроцкого накануне предстоящих парламентских выборов в Польше. Угроза евроинтеграции: Варшава использует исторические споры как инструмент давления, что потенциально может осложнить вступление Украины в ЕС.

Почему поляки так сильно возмутились на украинцев?

Триггером для возмущения в Польше стало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" почетное название - "имени Героев УПА".

Часть политиков в Польше восприняла это решение как официальную героизацию военной структуры, которую в Варшаве считают ответственной за массовые этнические чистки польского населения на Волыни во время Второй мировой войны.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Василия Боднара и выразило ему протест против указа Зеленского. Послу также сообщили, что это решение Киева вызывает гнев в Польше и сильно отталкивает многих поляков от Украины в это сложное военное время.

Почему для Польши тема УПА является такой раздражающей?

История Польши в ХХ веке, как и Украины, довольно драматична и трагична. Поляки пережили сначала восстановление собственного государства, затем его уничтожение Третьим Рейхом и Советским Союзом, а впоследствии – и фактическую повторную оккупацию со стороны СССР.

Эти события до сих пор вызывают травматический ресентимент у значительной части общества и политикума.

До 1939 года Западная Украина была частью Польши, а на территории Галичины и Волыни проживали сотни тысяч поляков. В ходе Второй мировой войны вспыхнуло и масштабное польско-украинское противостояние.

Поэтому в коллективной памяти поляков УПА ассоциируется с кровавым межнациональным конфликтом на Волыни и в Галичине в 1943-1944 годах.

По утверждениям польских историков, в результате масштабных нападений на польские поселения погибли от 60 до 100 тысяч гражданских поляков - преимущественно женщин, детей и пожилых людей.

Украинские же историки отмечают, что этот конфликт был двусторонним, и указывают на жестокие акции со стороны польской Армии Крайовой, в результате которых погибли многие тысячи гражданских украинцев, а также на длительные репрессии против украинского населения в предыдущие десятилетия.

Почему в Украине не понимают столь сильного раздражения поляков темой УПА?

Главная причина непонимания между двумя странами заключается в том, что для рядового украинца УПА не имеет какого-то "польского" контекста – а прежде всего олицетворяет борьбу украинцев за создание собственного государства.

Будучи созданной в 1942 году, Украинская повстанческая армия вела основную борьбу против нацистских, а впоследствии – против советских войск.

Уровень знаний о польско-украинском конфликте в 1940-х годах достаточно невысок. Зато в условиях российской агрессии против Украины, с 2014-го, а особенно с 2022-го года УПА стала олицетворением сопротивления имперскому наступлению Москвы, любые другие аспекты событий 80-летней давности отошли на третий план.

Кроме того, в условиях полномасштабной войны с россиянами исторические споры с дружественной страной не выглядят приоритетом.

Какую роль в этой ситуации играет внутренняя политика Польши?

С прошлого года власть в Польше разделена. Правительство возглавляет либеральный Дональд Туск, чья Гражданская коалиция победила на парламентских выборах. Президентом же является Кароль Навроцкий – правоконсервативный политик, опирающийся на оппозиционную партию "Право и справедливость".

На 2027 год в стране запланированы парламентские выборы, поэтому оба лагеря используют различные поводы для атак друг против друга.

В контексте УПА Навроцкий сейчас имеет инициативу. Он добивается лишения президента Украины ордена Белого Орла – высшей награды Польши.

При этом решение о лишении ордена по закону должен одобрить и его главный соперник премьер Туск, который в целом значительно меньше занимается историческими вопросами.

Как пишет польское издание Onet, Навроцкий хочет втянуть Туска в игру, пытаясь "убить двух зайцев" одним выстрелом.

"С одной стороны, он (Навроцкий – ред.) кормит собственный антиукраинский электорат, а с другой – пытается напасть на премьер-министра, который имеет хорошие отношения с Зеленским. Если бы Туск не подписал такое решение, Навроцкий мог бы напасть на него за якобы неуважение к жертвам УПА", – цитирует Onet одного из министров в правительстве Туска.

Какие практические последствия для Украины может иметь конфликт с Польшей?

Варшава имеет целый ряд рычагов давления на Киев. Лидер польской ультраправой, антиукраинской партии "Конфедерация" и вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак уже призвал блокировать вступление Украины в Евросоюз из-за указа Зеленского.

Впрочем, как пояснил РБК-Украина политолог Владимир Фесенко, до определенной степени антиукраинскую политику может блокировать Дональд Туск.

"На данный момент, возможно, этот риск не является таким большим, поскольку правительство Туска – не так, чтобы проукраинское, но больше проевропейское, больше либеральное. Оно настроено на нормальные отношения с Украиной, на то, чтобы находить компромиссы", – сказал изданию Фесенко.

По его словам, в правительстве Туска есть рациональное, прагматичное отношение к Украине и понимание, что для обеих стран сейчас главное – не исторические противоречия, а борьба против общего врага и общие интересы в ЕС.

"Но если в Польше сменится правительство, и оно будет проводить такую политику, как президент Навроцкий, тогда для нас возникнут очень серьезные проблемы", – резюмировал Фесенко.

В конце концов, кроме общих интересов, Украина и Польша конкурируют в целом ряде отраслей экономики, и прежде всего – в аграрной сфере.

Все это в дополнение к проблемным вопросам истории может быть использовано, чтобы подорвать стратегическое партнерство Киева и Варшавы, которое до сих пор успешно развивалось, несмотря на периодические скандалы.