Туск заявил о переговорах с Будановым из-за "ненужного конфликта" вокруг УПА

Ответственность за урегулирование спора по УПА лежит на Украине, которая должна найти решение для его преодоления. В то же время представители Польши сейчас ведут переговоры с руководителем ОП Кириллом Будановым.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

"Украинская сторона сама вызвала эту проблему, поэтому пусть теперь ищет решение. Сейчас продолжаются переговоры моих представителей с руководителем канцелярии президента Зеленского, Будановым", - отметил он.

Туск подчеркнул, что это "абсолютно ненужный конфликт", а Варшава ранее инвестировала много усилий в преодоление "демонов прошлого".

Он отметил, что польские власти и общество остаются абсолютно едиными в вопросах истории. Премьер также выразил солидарность с позицией президента Польши Кароля Навроцкого.

Глава польского правительства подчеркнул, что понимает стремление украинцев чествовать борцов против советской оккупации. В то же время он добавил, что Варшава не может смириться с чествованием тех деятелей, которые в свое время убивали поляков.

Туск призвал Киев учесть эти аргументы, поскольку Украина должна быть заинтересована в поддержке со стороны Польши. Если компромисс не будет достигнут, дальнейшие отношения между государствами будет определять "жесткий бизнес", а не эмпатия.

В то же время советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил сегодня журналистам, что в Офисе президента не комментируют вопрос отношений с Польшей.

Скандал с Польшей из-за УПА

Напомним, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру спецопераций "Север" наименование "имени Героев УПА". Это решение приняли, учитывая высокие результаты подразделения в выполнении боевых задач.

В ответ Кароль Навроцкий заявил, что не исключает возможности лишения Зеленского высшей государственной награды Польши.

В МИД Украины отметили, что Киев не намеревался оскорбить польское общество. Там подчеркнули, что для украинцев УПА прежде всего является символом борьбы против российской имперской политики и оккупации.