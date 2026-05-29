Скандал из-за УПА: МИД ответил Польше и напомнил, кто выигрывает от споров

23:05 29.05.2026 Пт
2 мин
В министерстве объяснили истинный смысл переименования подразделения ВСУ
Валерий Ульяненко
Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Инициируя присвоение подразделению ВСУ имени героев УПА, Украина не имела целью оскорбить дружественный польский народ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер МИД Георгий Тихий заявил журналистам.

"Для них борьба УПА символизирует исключительно противостояние имперской политике Москвы - и ни в коем случае не направлена против поляков. Мы признаем, что история наших двух народов имеет разные страницы - как славные, так и трагические", - отметил он.

Тихий отметил, что в предыдущие эпохи украинцы и поляки вместе получали немало славных побед над исконным врагом в Москве - от Орши до Дива на Висле.

"В то же время невозможно отрицать трагические страницы, в частности преступления против гражданского населения, которые совершали в частности военные украинских и польских подразделений во время Второй мировой войны", - отметил он.

Спикер МИД сказал, что ему жаль, что резкая реакция в Польше на переименование подразделения происходит вопреки более широкому тренду на решение проблемных вопросов украинско-польских отношений, который наблюдался в течение предыдущих полутора лет.

"За это время было приложено много усилий с обеих сторон для решения сложных вопросов исторического прошлого, налаживания диалога и взаимопонимания. В частности был восстановлен процесс поисков и эксгумаций. Впервые за много лет возобновил деятельность Конгресс историков", - отметил Тихий.

От споров выигрывает только Москва

Он отметил, что Украина не избегает этого разговора, отвечает на запросы Польши по эксгумациям, выстраивает диалог историков и экспертов, а также стремится к диалогу по чувствительным страницам прошлого без политизации.

"Наша история подтверждает, что от споров украинцев и поляков выигрывает только Москва. Сегодня украинские военные защищают не только Украину, но и всю Европу", - подчеркнул Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что нельзя позволить ссорам из-за прошлого подорвать сопротивление общему врагу тогда, когда Украина при поддержке Польши сдерживает российскую агрессию.

Напомним, заявление президента Польши Кароля Навроцкого стало не первым его жестким высказыванием по теме УПА. Ранее он после скандала на концерте Макса Коржа в Варшаве выступил с предложением ввести уголовную ответственность за использование символики ОУН-УПА.

Отметим, польский Сейм не поддержал так называемый "антибандеровский" законопроект президента. Против документа высказались 244 депутата, тогда как поддержали его 198 парламентариев.

Украинцев предупредили об угрозе обстрелов на выходных: особенно - Киев
