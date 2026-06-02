Ультраправые в Польше хотят блокирования вступления Украины в ЕС из-за указа Зеленского

13:31 02.06.2026 Вт
Какое решение украинского президента не понравилось Варшаве?
aimg Валерий Ульяненко
Ультраправые в Польше хотят блокирования вступления Украины в ЕС из-за указа Зеленского
В Польше призывают заблокировать вступление Украины в ЕС из-за решения украинского президента Владимира Зеленского по УПА.

Об этом заявил лидер ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По его словам, Польша должна официально объявить, что будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не отойдет от культа исторических фигур, которых в Варшаве считают преступниками. Главным условием для возобновления процесса евроинтеграции называется полное разблокирование эксгумации всех жертв Волынской трагедии.

Такая реакция чиновника последовала после решения Зеленского присвоить наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру спецопераций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Босак подчеркнул, что Варшаве необходимо перейти к конкретным и жестким жестам для реального давления на Киев, поскольку нынешнюю позицию польских политиков в Украине якобы считают слабой.

Предложения по ограничению помощи

Среди дополнительных шагов лидер ультраправой партии предложил польскому правительству прекратить оплату за терминалы Starlink, которыми пользуются ВСУ. Кроме того, он призвал отказаться от схем совместного заимствования средств для Украины с другими государствами Евросоюза.

По мнению Босака, ситуация, когда государства залезают в долги для предоставления безвозвратной помощи другой стране и берут на себя бремя погашения кредитов, является беспрецедентной для истории международных финансов.

Напомним, 26 мая Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" наименование "имени Героев УПА". Соответствующее решение было принято за образцовое выполнение военнослужащими боевых задач.

Реагируя на этот шаг, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что допускает возможность лишения Зеленского высшей государственной награды Польши.

В МИД Украины подчеркнули, что Киев не имел целью оскорбить польский народ. В ведомстве подчеркнули, что для Украины УПА является символом борьбы против московской имперской политики и оккупации.

